Fost ofițer de poliție, Joseph James DeAngelo jr, 80 de ani, cunoscut ca „Golden State Killer”, a comis 13 crime și numeroase violuri și spargeri în California, între 1974 și 1986.

Abia pe 29 iunie 2020, DeAngelo a pledat vinovat pentru multiple capete de acuzare de crimă și răpire.

Ca parte a unei înțelegeri de recunoaștere care l-a scutit de pedeapsa cu moartea, el a recunoscut, de asemenea, numeroase infracțiuni de care nu fusese acuzat oficial, inclusiv violuri.

Pe 21 august 2020, DeAngelo a fost condamnat la închisoare pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată.

Profilul genetic care a deschis ușa

Un membru îndepărtat al familiei lui DeAngelo, care dorea doar să-și identifice strămoșii, a trimis un eșantion de salivă către o companie de testare ADN, fără să știe ce urma să descopere.

Datele brute au fost încărcate pe GEDmatch, o platformă gratuită folosită de pasionații de genealogie.

În secret, anchetatorii au comparat ADN-ul de la locul crimei cu profilurile din baza de date. Rezultatul? Peste o mie de rude genetice îndepărtate, majoritatea veri de gradul trei sau mai departe.

Barbara Rae-Venter, genealogist genetic, a colaborat cu anchetatorul Paul Holes din comitatul Contra Costa pentru a analiza aceste conexiuni. „Am ajuns la concluzie la ora 3.00, singură la calculator”, a declarat Rae-Venter pentru CBS News.

După luni de muncă, doar 6 nume au rămas în analiză. Dintre acestea, doar unul avea ochii albaștri, o trăsătură identificată de la locul crimei. Acesta era DeAngelo.

De la arborele genealogic la arest

Detectivii au supravegheat suspectul și au colectat mostre ADN dintr-un pai aruncat și de pe mânerul mașinii sale. Mostrele se potriveau perfect cu ADN-ul recuperat de la locurile crimelor

În aprilie 2018, DeAngelo a fost arestat și în 2020 a pledat vinovat pentru 13 crime, primind condamnare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate.

În mai 1970, DeAngelo s-a logodit cu studenta la asistență medicală Bonnie Jean Colwell, o colegă de clasă la Sierra College. Ea a încheiat relația în 1971, după ce el a devenit manipulator și abuziv. După despărțire, el a încercat să o forțeze să se căsătorească cu el amenințând-o cu o armă.

În noiembrie 1973, s-a căsătorit cu Sharon Marie Huddle, actual avocat. În 1980, au cumpărat o casă în Citrus Heights, unde avea să fie arestat în cele din urmă zeci de ani mai târziu. Au trei fiice.

În iulie 2018, la câteva luni după arestarea lui DeAngelo, Huddle a depus actele de divorț, care au fost finalizate în anul următor. Nici ea, nici copiii lor nu bănuiau că ar fi comis infracțiuni grave.

Fiica sa cea mare l-a descris ca fiind un „tată perfect”, [ 55 ] în timp ce soția sa i-a acceptat explicațiile pentru faptul că era plecat de acasă. În momentul arestării sale, DeAngelo locuia cu o fiică și o nepoată.

Întrebări despre intimitatea genetică

După acest caz, un studiu publicat în revista Science a estimat că, la nivelul populației europene, aproximativ 60% dintre indivizi pot fi identificați prin ADN-ul unui văr de gradul trei sau mai apropiat.

De la trei milioane de profiluri în sus, aproape orice american cu ascendență europeană devine identificabil.

Cu toate acestea, criticii au subliniat că aceste estimări sunt valabile doar pentru populațiile care folosesc frecvent testele ADN comerciale.

Această realitate ridică mari semne de întrebare despre intimitatea genetică.

O persoană care nu își trimite ADN-ul la testare poate fi totuși identificată prin intermediul rudelor sale care aleg să participe la astfel de programe.

Decizia unui singur membru al unei familii poate avea consecințe pentru toți ceilalți.

Reglementări întârziate

În lipsa reglementărilor inițiale, GEDmatch a permis inițial accesul liber al poliției la baza sa de date. În mai 2019, compania a schimbat politica, reducând drastic numărul de profiluri accesibile.

Alte platforme, precum FamilyTreeDNA, au adoptat o abordare opusă, menținând profilurile deschise pentru căutări.

Statele Unite au început să reglementeze aceste practici abia în 2019, iar Maryland a introdus în 2021 prima lege comprehensivă care impune autorizație judiciară pentru accesul la baze de date genetice.

O tehnologie cu două tăișuri

Cazul DeAngelo este adesea descris drept un „progres revoluționar”. Fără această tehnologie, un criminal în serie ar fi rămas probabil anonim.

Totuși, metoda ridică dileme etice. Ruda a consimțit să-și afle verii, dar a oferit fără să știe o hartă genetică a sute de persoane care nu au fost consultate.

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