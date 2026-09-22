Președintele SUA, Donald Trump a declarat marți, într-un discurs ținut în fața Adunării Generale a ONU, că trebuie să aleagă între „distrugerea” Iranului și încheierea unui „acord” cu Teheranul. „Cred că vom încheia un acord imediat după alegerile” legislative prevăzute în Statele Unite în luna noiembrie, a adăugat imediat președintele american, potrivit AFP.

Trump a reluat faptul că războiul său din Iran a salvat lumea de „un masacru”

Discursul său oficial din fața Adunării Generale a ONU, a fost centrat pe agenda sa „America pe primul loc” și pe realizările mandatului său anterior.

În fragmentele publicate înainte de alocuțiune, Trump susține că atacurile comune ale SUA și Israelului din aprilie au prevenit „masacrul” pe care l-ar fi putut provoca un Iran înarmat nuclear și susținător al grupărilor teroriste.

„În timp ce alții au ignorat amenințările, eu le-am confruntat. În timp ce alții au vorbit despre curaj, America l-a demonstrat. În timp ce alții au promis putere, eu am folosit-o pentru a face din America cea mai puternică țară din lume”, potrivit BBC și The Guardian.

În sala Adunării Generale, s-au aflat și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent. În schimb, locul ministrului de externe iranian, Abbas Araghchi, este ocupat de oficialul mai tânăr Nasser Assadi Nazari.

Trump îndeamnă țările membre să se retragă din Curtea Penală Internațională

Președintele american a îndemnat toate țările membre ale Curții Penale Internaționale (CPI) să se retragă din această instanță, pe care a acuzat-o că este „scăpată de sub control”, potrivit AFP.

„Statele Unite se opun la fel de ferm acestei instituții scăpate de sub control, care este Curtea Penală Internațională”, a declarat el în fața Adunării Generale a ONU. „Fac apel la toate țările membre ale CPI să se retragă oficial și imediat din această instituție scăpată de sub control”, a adăugat președintele american.

Administrația Trump a lansat o ofensivă majoră împotriva Curții cu sediul la Haga, sancționând judecătorii acesteia și exercitând presiuni asupra țărilor membre pentru ca acestea să se retragă.

Într-un interviu exclusiv acordat AFP în urmă cu câteva zile, procurorul general interimar al CPI, Mame Mandiaye Niang, a estimat că atacurile americane rezultă dintr-o necunoaștere a activităților tribunalului.

Secretarul de stat american Marco Rubio a promis să demoleze „cărămidă cu cărămidă” CPI, care îi judecă pe autorii celor mai grave crime din lume. El a calificat curtea drept „o amenințare intolerabilă la adresa suveranității americane”.

Washingtonul a impus o serie de sancțiuni împotriva unor responsabili ai CPI, fiind furios că instanța a emis un mandat de arestare împotriva prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, un aliat apropiat al Statelor Unite.

Înființată în 1998 și devenită operațională în 2002, CPI, o instanță penală internațională permanentă, are sarcina de a judeca persoanele acuzate de genocid, crime împotriva umanității, crime de agresiune și crime de război.

Aceasta traversează o criză gravă, fiind atacată de Statele Unite, care sunt semnatare ale Statutului de la Roma prin care a fost înființată CPI, dar care nu l-au ratificat niciodată. Nici Israelul, nici Rusia nu sunt membre ale acesteia.

Statele Unite vor folosi oficial termenul „superinteligență” în locul celui de „inteligență artificială”

Donald Trump a mai anunțat marți că guvernul american va folosi de acum înainte termenul „superinteligență” în locul celui de „inteligență artificială” (IA) în comunicările sale, sperând că „lumea” îi va urma exemplul.

„Sună mult mai bine” decât inteligența artificială, a afirmat președintele american în discursul său în fața Adunării Generale a ONU. „Este mult mai potrivit.”