Potrivit primelor informații, o mașină a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de autospeciala Poliției de Frontieră.

Impactul puternic a dus la rănirea gravă a patru persoane, dintre care două au rămas încarcerate. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale, victimele, un bărbat și o femeie, au fost declarate decedate.

„Cu ajutorul accesoriilor din dotare, pompierii au descarcerat cele două victime, un bărbat şi o femeie, şi au început manevrele de resuscitare. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, cele două victime au fost declarate decedate de către medicul SAJ. Celelalte două victime, conştiente, sunt evaluate de către echipajele medicale”, a precizat sursa citată.

La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Secţiei de Pompieri Orşova şi Punctului de Lucru Dubova, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare şi două ambulanţe SMURD, un echipaj SAJ, dar şi elicopterul SMURD.

Traficul pe DN 57 Orşova-Oraviţa se desfăşoară alternativ, pe un singur fir, şi se estimează că va reveni la normal după ora 20.00, arată Centrul Infotrafic al Poliţiei Române.

