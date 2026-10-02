Un accident rutier grav s-a petrecut joi, 1 octombrie 2026, pe raza comunei Mărișel din județul Cluj. Un bărbat în vârstă de 64 de ani și-a pierdut viața după ce autoturismul pe care îl conducea a părăsit carosabilul și s-a răsturnat într-o prăpastie adâncă de peste 50 de metri, potrivit Agerpres.

Misiunea de salvare a fost una extrem de dificilă din cauza terenului accidentat și a accesului greoi în zona cătunului Costești, unde s-a prăbușit mașina. Echipajele din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Cluj-Napoca au fost mobilizate de urgență la fața locului, alături de echipaje medicale de prim ajutor.

„Ajunși la fața locului, pompierii au găsit un autoturism care s-ar fi răsturnat într-o râpă, diferența de nivel fiind de peste 50 de metri. Din nefericire, în interiorul autoturismului se afla un bărbat de aproximativ 60 de ani, care prezenta leziuni incompatibile cu viața”, au precizat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj a precizat că evenimentul rutier a fost sesizat în jurul orei 17.00 și că în accident a fost implicat un singur vehicul. Accidentul s-a produs pe un drum comunal din localitate, în condiții care urmează să fie clarificate pe parcursul cercetărilor.