Cehia analizează reducerea vârstei răspunderii penale la 13 ani pentru infracțiuni grave, conform ministrului de justiție Jeroným Tejc. Propunerea a stârnit dezbateri aprinse, a relatat portalul Noviny.

Discuțiile privind violența în rândul adolescenților au revenit în prim-planul dezbaterilor publice din Cehia, unde autoritățile analizează modificări legislative importante.

Cehia ia în considerare scăderea vârstei răspunderii penale la 13 ani pentru infracțiunile de o gravitate extremă

Ministerul Justiției de la Praga evaluează opțiunea de a reduce pragul răspunderii penale de la 15 la 13 ani, măsură aplicabilă exclusiv în cazul faptele de o gravitate deosebită, pentru care legea prevede pedepse excepționale.

Propunerea avansată de ministrul justiției, Jeroným Tejc, se bazează pe o analiză internă a instituției și urmează să fie formalizată în vara anului viitor.

Deși statisticele oficiale nu indică o creștere explozivă a numărului total de infracțiuni comise de minori, autoritățile atrag atenția asupra unui fenomen alarmant: gradul tot mai ridicat de brutalitate și agresivitate în rândul celor tineri.

Măsură selectivă, nu o reformă generală

În prezent, copiii sub 15 ani din Cehia nu pot fi trași la răspundere penală. În situațiile în care comit fapte grave, instanțele pot dispune doar măsuri de protecție sau educative, cum ar fi internarea în centre de reeducare, tratamentul medical obligatoriu, supravegherea de către un ofițer de probațiune sau includerea în programe de consiliere.

Inițial, s-a luat în calcul o reducere generală a vârstei răspunderii penale la 13 sau 14 ani pentru toate tipurile de fapte. Varianta a fost însă abandonată, deoarece ar fi suprasolicitat sistemul judiciar cu dosare ce vizează infracțiuni minore.

Prin urmare, coaliția de guvernare preferă o abordare selectivă, aplicabilă doar în cazurile extrem de grave, cum ar fi omorurile sau actele de violență extremă.

Oficialii din Ministerul Justiției dau asigurări că scopul nu este trimiterea minorilor în penitenciare obișnuite alături de adulți. În schimb, se are în vedere crearea unor facilități specializate de dimensiuni reduse, axate pe terapie intensivă, asistență psihologică și programe educaționale adaptate.

Cazurile din școli și semnalele de alarmă

Dezbaterea este alimentată și de datele colectate din instituțiile de învățământ. Pe parcursul ultimului an școlar, poliția cehă a înregistrat 269 de incidente de risc înalt în școli, dintre care în 154 de cazuri au existat suspiciuni clare privind comiterea unor infracțiuni.

Cea mai mare parte a incidentelor au avut loc în școlile gimnaziale, având ca țintă principală colegii de clasă sau cadrele didactice.

Deși majoritatea cazurilor nu au implicat arme, polițiștii au identificat 22 de situații în care s-au folosit arme albe și șase cazuri cu arme de foc. Dintr-un total de 107 minori implicați în infracțiuni sau contravenții în mediul școlar, aproape jumătate - mai exact 50 de copii - aveau o vârstă mai mică de 15 ani la momentul faptei.

Experții cer investiții în prevenție, nu în pedepse

Inițiativa guvernamentală se lovește însă de opoziția fermă a specialiștilor în drepturile omului și a psihologilor. Comitetul pentru Drepturile Victimelor din cadrul Consiliului Guvernamental pentru Drepturile Omului susține că nu există dovezi științifice clare care să ateste o creștere a brutalității în rândul copiilor sub 15 ani.

Reprezentanții societății civile și ai experților în protecția copilului avertizează că scăderea vârstei răspunderii penale nu va rezolva cauza problemei. Aceștia recomandă accentuarea măsurilor de prevenție timpurie și remedierea deficitului acut de psihologi și psihiatri infantili din sistemul public.