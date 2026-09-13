Un accident rutier grav s-a produs duminică după-amiază, 13 septembrie, în jurul orei 15:00, pe drumul național DN15, pe raza localității Gornești din județul Mureș. În urma unui impact violent între două autoturisme, două persoane au murit pe loc, iar alte patru, printre care și un minor, au avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență, fiind preluate de echipajele de salvare, relatează Mureș Știri.

Impact frontal devastator

Potrivit primelor verificări derulate la fața locului de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, un bărbat în vârstă de 71 de ani, din comuna Vărgata, se afla la volanul unui autoturism care se deplasa pe direcția Reghin către Târgu Mureș.

Din cauze care urmează să fie stabilite în cursul anchetei, șoferul ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a pătruns pe contrasens.

În acel moment, vehiculul condus de bărbatul de 71 de ani s-a izbit frontal de un alt autoturism care circula regulamentar, condus de un bărbat în vârstă de 56 de ani, din municipiul Reghin.

Forța impactului a fost extrem de mare, ambele mașini fiind grav avariate pe partea frontală.

Misiune dificilă de descarcerare și activarea codului roșu

Igienizarea zonei și salvările au mobilizat resurse importante din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mureș.

La locul evenimentului au fost trimise de urgență două autospeciale de intervenție dotate cu module de descarcerare și două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă.

Ajunși la fața locului, salvatorii au fost nevoiți să activeze codul roșu de intervenție din cauza prezenței a două persoane captive între fiarele contorsionate ale uneia dintre mașini.

În ciuda manevrelor rapide de descarcerare efectuate de pompieri, pentru conducătorul auto de 71 de ani și pentru pasagera aflată pe scaunul din dreapta-față, o femeie de 69 de ani, nu s-a mai putut face nimic.

Leziunile suferite au fost incompatibile cu viața, medicii declarând decesul celor doi la fața locului.

Copil și alți trei adulți, transportați de urgență la UPU Târgu Mureș

În celălalt autoturism implicat și în zona coliziunii se aflau alte patru persoane. Pentru trei dintre victime, printre care se numără și un copil, cadrele medicale au activat codul galben, acordându-le primul ajutor la fața locului pentru stabilizare.

După evaluarea inițială și acordarea îngrijirilor de urgență în ambulanțe, toate cele patru persoane rănite au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș pentru investigații paraclinice detaliate și tratament de specialitate.

Traficul pe DN15 a fost blocate temporar și ulterior restricționat pe perioada derulării intervenției medicale și a cercetării la fața locului.