Mașina a alertat poliția în mijlocul nopții: ce au găsit autoritățile germane într-un șanț și cum a fost dat de gol un șofer român

Un român în vârstă de 30 de ani este cercetat de autoritățile germane după ce a fost implicat într-un accident rutier petrecut în noaptea de miercuri, 16 septembrie 2026, relatează Presse Portal.

Autoturismul în care se afla a derapat și a căzut într-un șanț plin cu apă, iar poliția a fost alertată direct de sistemul automat de urgență eCall al vehiculului, în condițiile în care ocupanții au părăsit imediat locul faptei.

Evenimentul s-a produs în jurul orei 01:40, pe drumul federal B211 (strada Struckhauser), în apropierea sensului giratoriu al noii autostrăzi A211.

La sosirea echipajelor de intervenție, mașina avariată se afla abandonată în apă, fără nicio persoană în interior sau în imediata apropiere.

Căutări cu drona în mijlocul nopții

Echipele de salvare și polițiștii au declanșat o operațiune de căutare în întreaga zonă pentru identificarea posibilelor victime.

La misiune au intervenit și pompierii voluntari, care au ridicat o dronă dotată cu senzori speciali pentru monitorizarea terenului.

În scurt timp, autoritățile au depistat în apropiere doi bărbați ale căror haine erau ude: un român de 30 de ani și un ucrainean de 22 de ani.

Niciunul dintre ei nu figura cu domiciliu permanent în Germania. Amândoi prezentau răni ușoare și au primit îngrijiri medicale la fața locului de la echipajele de prim ajutor.

Românul a recunoscut după recoltarea probelor de sânge

Ancheta a întâmpinat dificultăți inițiale când ambii bărbați au negat că s-ar fi aflat la volan și au recunoscut că nu dețin permise de conducere. Testele de respirație au indicat o alcoolemie de peste 0,2% pentru fiecare dintre ei.

Pentru stabilirea exactă a dinamicii evenimentului, polițiștii au dispus prelevarea de probe biologice.

În urma recoltării de sânge, românul a cedat și a recunoscut că el condusese autoturismul în momentul impactului.