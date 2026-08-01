Cutremurul s-a produs vineri seara, la ora 19:46, la o adâncime de aproximativ trei kilometri. Epicentrul a fost localizat în zona Câmpurilor Flegree, între localitățile Pozzuoli și Quarto, la vest de Napoli, potrivit Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV) din Italia.

🔴 İtalyanın Napoli kenti yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



🟢 Vicino alla città di Napoli, in Italia, si è verificato un terremoto di magnitudo 4.7. pic.twitter.com/ukR90j474c — Sokak Kedisi (@sokakkedisitv) July 31, 2026

Seismul a fost urmat în timpul nopții de zeci de replici. Cea mai puternică dintre acestea a avut magnitudinea de 3,1 și s-a produs sâmbătă dimineața, la ora 5:47.

Protecția Civilă italiană a anunțat 21 de persoane rănite, „dintre care două în stare critică”.

Cele mai importante pagube au fost raportate în Pozzuoli, localitate aflată în apropierea epicentrului. O porțiune din zidul unui mic bloc de locuințe s-a prăbușit, iar pietrele căzute au lovit mai multe mașini parcate în zonă.

„Pe teritoriul Flegrean s-au produs, de asemenea, câteva alunecări de teren şi prăbuşiri de mică amploare. În Napoli şi Pozzuoli sunt operaţionale centre de primire pentru a asigura asistenţă populaţiei”, a transmis ministrul italian al Protecției Civile, Nello Musumeci.

Cheiul portului din Pozzuoli a fost închis de autoritatea portuară.

În Bacoli, localitate aflată în apropiere de Pozzuoli, au fost raportate prăbușiri ale unor pereți stâncoși și desprinderi de tencuială de pe fațadele clădirilor.

Primarul Josi Gerardo Della Ragione a declarat că verificările nu au identificat locuințe care să nu mai poată fi folosite.

„Niciun cetăţean nu a fost evacuat. Nu am avut răniţi”, a precizat edilul, citat de agenția Ansa.

În același timp, pompierii au continuat verificările tehnice la clădiri, unde au fost descoperite fisuri, pietre căzute și bucăți de moloz provenite de la tencuială.

⚠️ UPDATE: A M4.7 earthquake struck the Phlegraean Fields (Campi Flegrei) volcanic area near Naples, Italy.



At least four people are injured, with cracks and structural damage reported on houses and churches.#Terremoto - Sismo - #Napoli - Pozzuoli - Fuorigrotta - Campania https://t.co/mjsjba0DvK pic.twitter.com/WhV6YkFMkS — GeoTechWar (@geotechwar) July 31, 2026

Câteva familii și-au părăsit locuințele din precauție, iar o persoană în vârstă a fost evacuată în Pozzuoli.

Cutremurul s-a produs în regiunea Câmpurilor Flegree, o zonă vulcanică activă situată în apropierea orașului Napoli. Zona, care adăposteşte cel mai mare crater vulcanic din Europa, este afectată de o activitate seismică regulată.

#CampiFlegrei, proseguono le verifiche dei #vigilidelfuoco dopo la scossa di magnitudo 4.7. A #Napoli dispositivo di soccorso potenziato con squadre aggiuntive e UCL (Unità di Comando Locale) a Pozzuoli [#1agosto 9:15]



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