De Adrian Cochino,

Manifestațiile împotriva guvernului iranian ca urmare a doborârii avionului cu 176 de oameni la bord au avut două zile tensionate la Teheran, sâmbătă și duminică, după care au scăzut în intensitate la începutul săptămânii.

Una dintre principalele surse de informații pentru presa din întreaga lume a fost Centrul pentru Drepturile Omului din Iran (CHRI), care a distribuit clipuri video obținuite din Iran, clipuri ce surprindeau momentele în care autoritățile au tras în mulțime cu gaze lacrimogene și muniție de război.

Jasmin Ramsey, director de comunicare al CHRI, o fostă jurnalistă născută în Iran, explică acum pentru Libertatea cât de complicată este situația protestatarilor iranieni și a populației în general.

”Lucrul principal care trebuie știut este că mulți oameni au semnalat blocarea Internetului. A început în weekend, când au avut loc proteste în Teheran. Informațiile sunt limitate. Protestul principal a avut loc sâmbătă și duminică. A existat și un protest limitat luni, dar evident, oamenii trebuie să muncească, să aibă grijă de familii. Trebuie să își continue viața”, spune Ramsey, într-o discuție care a avut loc luni noapte.

Este foarte periculos să protestezi după cum ați văzut din clipurile video pe care le-am distribuit. Este un spațiu contestat și situația este foarte tensionată. Jasmin Ramsey, director de comunicare al CHRI

Proteste au avut loc în Iran și în noiembrie 2019, declanșate la momentul respectiv de majorarea prețului la carburanți și de situația complicată economică în general. Sute de oameni au murit atunci, potrivit Amnesty International, după ce autoritățile au decis să răspundă în forță manifestaților.

Manifestații de solidaritate cu victimele catastrofei aeriene au avut loc și marți, la Teheran FOTO: EPA

Ceva s-a schimbat însă din noiembrie 2019 până în ianuarie 2020.

”A fost o diferență, spre exemplu, în tonul oficial din ziua în care au admis că au doborât avionul. Ați văzut clipul cu comandantul Gardienilor Revoluției, care a spus că și-ar fi dorit să fie mort. Dacă ne uităm la aceste proteste, comparativ cu cele din noiembrie, nu am avut un răspuns furios al statului. Avem informații că s-au tras focuri de armă și despre bătăi, dar autoritățile au fost mai degrabă precaute de data aceasta, probabil pentru că au vrut să nu provoace o explozie a protestului”, spune reprezentanta

CHRI.

Ce se întâmplă în viitor? Regimul va continua, cel mai probabil, să își facă simțită prezența pe stradă, pentru a descuraja o mobilizare amplă a protestatarilor. Cel puțin așa spun informațiile obținute din Iran de activiști.

”Știm că au blocat Internetul, că există forțe care patrulează pe stradă, pe motociclete, în haine civile, pentru a-i face pe oameni să înțeleagă că există forțe de securitate în jurul lor. Dar au fost mai precauți. În noiembrie am avut sute de oameni uciși în toată țara, inclusiv Teheran. De data aceasta avem informații despre doi oameni împușcați, dar nu avem informații despre victime”, spune Ramsey.

Este greu de spus cum va reacționa pe termen mediu și lung regimul de la Teheran, dar observatorii indică deja spre o repliere a regimului, după lovitura suferită.

”E greu de spus cu guvernul iranian. Pe de o parte avem președintele iranian care a fost destul de tăcut, lăsând Gardienii Revoluției să preia conducerea. Apoi îi avem pe radicali, care admit ”marea greșeală”, dar în același timp arată cu degetul spre SUA. Oamenii de pe stradă au avut mai multe cereri. Una este ca oamenii care sunt responsabili pentru coborârea avionului să fie pedepsiți”, arată reprezentanta CHRI.

Președintele iranian Hassan Rouhani a promis pedepsirea vinovaților pentru doborârea avionului ucrainean

Marți, președintele iranian Hassan Rouhani a asigurat că toţi cei responsabili de catastrofa aeriană în care a fost implicat aparatul doborât dintr-o ”eroare de neiertat” de o rachetă iraniană vor fi pedepsiți.

Autoritățile de la Teheran au anunțat de altfel că au arestat mai multe persoane pentru rolul lor în doborârea avionului ucrainean.

Nu a existat, evident, nicio discuție despre demisii la nivel înalt. Între timp, discursul Teheranului se întoarce la marotele lui.

Se întorc la vechile tactici. La promovarea ideii că există un stat străin care încearcă să influențeze evenimentele din Iran, pentru că astfel pot acuza și protestatarii că sunt controlați de un agent străin. Jasmin Ramsey, director de comunicare al CHRI

În tot acest timp, comunitatea internațională face eforturi pentru a presa Iranul să își respecte angajamentele luate în cadrul acordului nuclear. Pentru reprezentanta organizației care apără drepturile iranienilor, aceste eforturi nu sunt suficiente, cel puțin pentru populația iraniană, care îndură toate loviturile.

”Aceasta este tragedia situației. Pe de o parte, iranienii trăiesc sub povara sancțiunilor care au fost devastatoare pentru economie, care au amenințat importul de medicamente spre exemplu. Pe de altă parte, trăiesc sub un guvern care are politici represive agresive. Sunt între ciocan și nicovală. Țările care au pârghii, cum ar fi cele din Uniunea Europeană, ar trebui să ceară nu doar respectarea acordului nuclear, ci și respectarea drepturilor oamenilor”, mai spune oficiala CHRI.



