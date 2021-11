Star al serialului „General Hospital”, Ingo Rademacher a pledat împotriva obligativităţii vaccinării, iar recent, pe Instagram, a făcut apel la grevă din partea lucrătorilor sanitari şi funcţionarilor publici.

„Voi fi alături de voi pentru a lupta pentru libertatea medicală”, a notat Ingo Rademacher pe Instagram.

Informaţiile privind plecarea lui au venit la o zi după ce a publicat pe reţelele de socializare un meme anti-transgender, stârnind nemulţumirea mai multor colegi ai săi. Ulterior, el a prezentat scuze.

Reprezentanţii televiziunii ABC au confirmat încheierea colaborării cu actorul care a jucat rolul Jasper Jacks în „General Hospital” începând cu anul 1996.

Ingo Rademacher va apărea pentru ultima oară în serialul unde a jucat în ultimii 25 de ani într-un episod care va fi difuzat pe 22 noiembrie.

Între 1996 și 2021, actorul a apărut un an şi în „The Bald and the Beautiful” (CBS), între 2017 şi 2018, înainte de a reveni în 2019 în producţia ABC.

FOTO: EPA

