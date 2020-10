„Deși este o boală gravă, sunt fericit că am o echipă grozavă de medici, iar prognosticul este bun. Încep tratamentul și vă voi ține la curent cu recuperarea mea”, a scris Bridges pe Twitter.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.



I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.



Im starting treatment and will keep you posted on my recovery.