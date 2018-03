Actrița Cynthia Nixon va candida pentru postul de guvernator al statului New York

Actrița americană Cynthia Nixon, vedetă a serialului ”Totul despre sex” și-a anunțat cadidatura la postul de guvernator al statului New York.

“Iubesc New York-ul, dar oficialii noştri ne-au dezamăgit, suntem, în prezent, statul cu cele mai mari inegalităţi”, a declarat actrița într-un clip video postat pe Twitter.

I love New York, and today I’m announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD

— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) March 19, 2018