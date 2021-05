„Zborul Ryanair a decolat acum din Minsk spre Vilnius. Vești minunate pentru toată lumea, în special pentru familiile și prietenii celor aflați la bord”.

The @Ryanair flight took off just now from Minsk bound for Vilnius. Great news for everyone especially the families and friends of people onboard. — Adina Valean (@AdinaValean) May 23, 2021

Acest mesaj optimist, postat duminică seara pe Twitter de comisarul european pentru Transporturi, Adina Vălean, a fost criticat dur de europarlamentari europeni și jurnaliști în egală măsură.

Motivul: avionul decolase fără jurnalistul Roman Protasevici, arestat de autoritățile din Belarus.

Unul dintre cei care au reacționat imediat la postarea lui Vălean a fost europarlamentarul Radek Sikorski, fost ministru de externe al Poloniei.

„Mă aștept să interziceți compania Belavia din spațiul aviatic european până când Roman Protasevici este eliberat. Avionul MIG-29 din Belarus a amenințat viața cetățenilor europeni pentru a putea aresta ilegal un refugiat politic protejat de UE”, a scris acesta pe Twitter, într-un contrast evident cu tonul optimist al lui Vălean.

Commissioner, I expect you to ban @Belavia_by from European airspace until Mr Raman Protasevich is released. The Belorussian MIG-29 threatened European citizens with murder in order to illegally seize an EU-protected political refugee. — Radek Sikorski MEP (@radeksikorski) May 23, 2021

Și fostul ministru suedez de externe Carl Bildt, co-președinte al influentului think-tank Consiliul European pentru Relații Externe, a atacat-o pe Vălean. „O veste minunată pentru toată lumea? Serios? Pentru toată lumea?”, a scris el pe Twitter, cu referire la mesajul lui Vălean.

Și europarlamentarul francez Raphael Glucksmann s-a alăturat corului de critici. „Ce rușine absolută. Nicio mirare că UE este văzută drept slabă și fără coloană vertebrală. Un dictator a deturnat un avion civil, a răpit un jurnalist, și asta este ceea ce postează comisarul pentru Transporturi”, a scris el.

What an absolute disgrace! No wonder why the European Union is seen as weak and spineless... A dictator has hijacked a civilian plane flying from a European capital to another, kidnapped a journalist and this is what our transport commissioner is tweeting... #Shame https://t.co/3Y1NcFy8RP — Raphael Glucksmann (@rglucks1) May 23, 2021

Postarea a fost criticată și de europarlamentarul finlandez Ville Niinistö.

„Acesta este un mesaj rușinos din partea unui comisar. Subminați coerența reacției UE la un act de terorism comis de Belarus și la deturnarea ilegală a unui pasager și a unui zbor Schengen între două state UE. Să vă fie rușine. UE trebuie să acționeze pentru a proteja drepturile omului”, a scris Niinisto pe Twitter.

This is a shameful message from a commissioner. You are undermining the coherence of the EU reaction to an act of state terrorism by Belarus and illegal hijacking of a passenger an a Schengen flight between two EU member states.



Shame on you. EU must act to protect human rights. — Ville Niinistö (@VilleNiinisto) May 23, 2021

Fostul europarlamentar britanic Andrew Duff a fost la fel de dur, folosind postarea lui Vălean pentru a pune sub semnul întrebării eficiența întregului mecanism al Comisiei Europene.

„Unul dintre motivele pentru care Comisia UE este fără speranță, că are prea mulți comisari”, a scris el pe Twitter.

One reason this @EU_Commission is so hopeless is that its got too many Commissioners. https://t.co/6aYqXkhkDg — Andrew Duff (@AndrewDuffEU) May 23, 2021

La fel de acid a fost corespondentul Die Presse la Bruxelles, Oliver Grimm, care a observat ironic pe Twitter că Vălean este „total la înălțimea situației”.

„În caz că ați uitat: ea a fost propusă de România ca a doua sau a treia variantă, deoarece candidații originali erau considerați prea problematici. Să ne amintim că Tratatul de la Lisabona stipulează că Comisia Europeană trebuie să aibă 18, nu 27 de membri”, a scris el.

In case you were wondering, theres an EU Transport Commissioner, and shes *totally* up to the challenge. #Belarus pic.twitter.com/NdoSbl8Vq5 — Oliver Grimm (@grimmse) May 23, 2021

Ulterior, Adina Vălean a mai postat pe Twitter două mesaje în care a adoptat un ton mult mai dur față de Belarus, anunțând că situația „va avea consecințe”.

