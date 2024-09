Potrivit Belarus Hajun, dronele rusești au fost doborâte în apropierea orașului Gomel, situat la aproximativ 35 de kilometri de granița cu regiunea Cernihiv din Ucraina.

Alerta aeriană a fost activă în regiunea Cernihiv de la ora 23:00 pe 4 septembrie până la ora 10:00 pe 5 septembrie, din cauza amenințării dronelor rusești.

There were explosions in Belarusian Homel this night



According to the monitoring channels, the air defense forces shot down the Russian UAV Shahed, which came from Chernihiv region. The footage published by eyewitnesses shows a downed flaming object.



