Drona a aruncat în mare o vestă de salvare care a reușit să-l țină pe adolescent la suprafață, până la venirea salvamarilor.

„Când am ajuns, am văzut un copil care era într-o stare foarte rea, aproape fără energie pentru a rămâne la suprafață, așa că am trimis vesta de salvare”, a spus Miguel Angel Pedrero, pilot de dronă pentru General Drones, firma care furnizează tehnologia.

„Din cauza valurilor puternice a fost o manevră complicată, dar în cele din urmă am reușit să-i dăm vesta și a putut pluti până când salvamarii au ajuns la el cu un jet ski”.

După ce a fost salvat, tânărul de 14 ani, a cărui identitate a rămas secretă, a fost trimis la un spital local după ce personalul de la ambulanță i-a furnizat oxigen. A fost trimis acasă 24 de ore mai târziu.

General Drones, cu sediul în Valencia, a început să sprijine salvamarii spanioli în 2017, în orașul Sagunto, la nord de Valencia.

Acum, are peste 30 de piloți și dronele lor care lucrează cu salvamarii pe 22 de plaje din Spania, oferind sprijin de reacție rapidă în momentele critice ale unor potențiale înecuri, înainte ca salvamarii să poată ajunge fizic la fața locului.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Momentul în care Bendeac s-a întâlnit cu Pițurcă într-un magazin de pe Victoriei, după ce l-a parodiat. „M-am simțit penibil, a fost oribil.” Gestul făcut de antrenor

Playtech.ro BOMBĂ! Irina Tănase este deja istorie. Ea este noua iubită a lui Liviu Dragnea

Observatornews.ro Familia care a pierit în tragedia din Teleorman era stabilită în Franța. Mai aveau o oră și ajungeau acasă, la Zimnicea

HOROSCOP Horoscop 25 iulie 2022. Peștii poate că nu se mai simt la fel de norocoși ca și zilele trecute, dar șansa lor nu a dispărut nicăieri

Știrileprotv.ro Pasagerul unui avion a văzut deodată ceva ieșind dintre nori. S-a grăbit să-i facă o poză, iar când a aflat ce e a înlemnit

Orangesport.ro EXCLUSIV | Becali şi-a găsit antrenor. Patronul FCSB-ului se întâlneşte astăzi cu favoritul său pentru a pune la punct toate detaliile înţelegerile

PUBLICITATE Apărut de nicăieri, un serial SF lansat acum 8 ani, a ajuns direct în topul Netflix

PUBLICITATE Tot ce vreți să purtați în vacanța de vară găsiți pe remixshop.com