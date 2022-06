Procurorii DNA îl acuză pe ministru de 5 infracțiuni de abuz în serviciu și instigare la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității. Adrian Chesnoiu a negat acuzațiile.

„NU am săvârșit nicio faptă de natură penală sau de corupție și mi-am desfășurat mereu cu integritate și cu dedicare activitatea mea executivă! În urma apariției în spațiul public a unor suspiciuni cu privire la activitatea mea ministerială, am luat următoarele decizii: Le solicit tuturor deputaților din toate partidele vot pentru ridicarea imunității parlamentare, deoarece eu consider că suntem cu toții egali în fața legii și vreau să am posibilitatea de a elimina orice potențială suspiciune!”, a scris Adrian Chesnoiu în scurt timp pe Facebook.

Totodată Chesnoiu a anunțat că demisionează din funcția de ministru al Agriculturii și că se autosuspendă din PSD.

Șeful DNA, Crin Bologa, a cerut joi Camerei Deputaților să ridice imunitatea unui deputat, acum ministru, acuzat de abuz în serviciu la presupusa trucare a unui concurs.

„În perioada 09 februarie – 11 aprilie 2022, ministrul ar fi determinat o persoană din subordine, la vremea respectivă membru în mai multe comisii de examinare, să-i furnizeze unui coleg (persoană de încredere a ministrului) o parte din subiectele concepute pentru probele scrise ce urmau a fi susținute cu ocazia organizării a patru concursuri pentru ocuparea unor posturi de: consilier clasa I, șef serviciu, director executiv adjunct și director executiv ai unor direcții județene. Subiectele respective ar fi ajuns ulterior la patru candidați «agreați» dintre care, în urma susținerii probelor scrise și orale, doar trei au promovat concursurile respective”, au transmis procurorii DNA.

Potrivit anchetatorilor, la intervenția directă a ministrului, în cazul unuia dintre candidați, membrii comisiei ar fi fost nevoiți să-l promoveze pe acesta în condițiile în care nu obținuse un punctaj corespunzător.

Care sunt pașii pentru ridicarea imunității

DNA a cerut ridicarea imunității parlamentare pentru ministrul Agriculturii Adrian Chesnoiu, însă ca acest lucru să se întâmple trebuie urmate o serie de proceduri.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu (PSD), primeşte o solicitare a procurorului general al PÎCCJ, adresată Camerei Deputaţilor, pentru ca aceasta să ceară urmărirea penală a ministrului. Respectiva solicitare este adusă „de îndată” la cunoştinţa Biroului Permanent al Camerei.

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor are obligaţia să ceară Comisiei juridice să prezinte, în cel mult 5 zile, o estimare a timpului necesar pentru a realiza audierea deputatului şi pentru a studia documentele înaintate de procurorul general. Pe baza evaluării preliminare, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor va fixa un termen de depunere a raportului de către Comisia juridică, termen care nu poate fi mai mare de 14 zile. Audierea membrului Guvernului care este deputat este obligatorie. Raportul comisiei Juridice se aprobă prin votul secret al majorităţii membrilor prezenţi.

Raportul cu privire la cererea de urmărire penală se prezintă şi se dezbate în plenul Camerei Deputaţilor în cel mult 5 zile de la depunerea lui la Biroul permanent. Proiectul de hotărâre privind cererea de urmărire penală, întocmit de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi. Votul este secret şi se exprimă prin bile. În condiţiile în care Camera Deputaţilor nu este în sesiune, preşedintele Camerei Deputaţilor convoacă o sesiune extraordinară şi ia măsurile necesare respectării termenelor prevăzute în prezentul articol.

În cazul în care Camera Deputaţilor hotărăşte să ceară urmărirea penală, preşedintele Camerei va comunica acest lucru procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Respectiva hotărâre a Camerei Deputaţilor va fi transmisă şi Preşedintelui României pentru eventuala suspendare din funcţie a membrului Guvernului a cărui urmărire penală a fost cerută.

În cazul în care Camera Deputaţilor nu hotărăşte să ceară urmărirea penală, preşedintele Camerei va comunica acest lucru procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie iar procedura parlamentară se încheie.

