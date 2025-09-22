9 milioane de lei pagubă

Fostul manager al Spitalului Malaxa din București a fost găsit vinovat de Tribunalul București pentru delapidare și luare de mită, după ce el și gruparea de afaceriști coordonată au prejudiciat unitatea medicală cu peste 9 milioane de lei.

Curtea de Apel București a trimis dosarul spre rejudecare pe motiv că judecătorul de la fond a fost lipsit de imparțialitate, deoarece a respins „din scaun” o cerere de recuzare formulată identic cu una care fusese deja respinsă de către un alt complet.

În esență, Curtea de Apel reține că și cea de-a doua cerere trebuie să urmeze aceeași cale: amânarea cauzei pentru ca alți judecători să o soluționeze. Totul pentru a salva „aparențele”, despre care instanța de control judiciar arată că sunt importante.

  • „Aparenţele prezintă o anumită importanță, având în vedere încrederea pe care instanțele trebuie să o inspire publicului într-o societate democratică (…) și, în primul rând, acuzatului în cadrul unui proces penal (judecătorul trebuie nu doar să fie imparțial, ci, în egală măsură, trebuie să se vadă că este imparțial)”, notează judecătorii.

Ultima faptă a lui Adrian Florin Secureanu este din 23 noiembrie 2016, iar termenul de stingere a răspunderii penale este de 8 ani, astfel că fostul manager al Spitalului Malaxa este rejudecat pentru fapte deja prescrise.

Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”
Recomandări
Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

Recuzări pe bandă rulantă în dosarul lui Adrian Secureanu

Libertatea a consultat Hotărârea nr. 1234/2025 din 4 august 2025 pronunțată de Curtea de Apel București, pentru a vedea cum a reușit Adrian Florin Secureanu să obțină soluția de trimitere spre rejudecare și cum motivează judecătorii reluarea procesului.

  • „La data de 27 februarie 2023, inculpatul (Secureanu Florin Adrian – n.r.) a formulat o cerere de recuzare a domnului judecător (Vlad Andriescu – n.r.), în temeiul art. 64 alin. 1 litera f), invocând că prin sentinţa penală (…) în care a stabilit vinovăția inculpatului (Deaconu Gabriel – n.r.), în considerentele hotărârii a reţinut şi vinovăţia sa.
  • Prin încheierea din 28.02.2023, un alt complet al Tribunalului Bucureşti a respins cererea de recuzare formulată de inculpatul (Secureanu Florin Adrian – n.r.).
  • Ulterior şi inculpatul (Ioniță Cristian – n.r.) a formulat o cerere de recuzare, invocând prevederile art. 64 alin. 1 litera f), arătând că (…), inculpatul (Deaconu Gabriel – n.r.) a fost condamnat de acelaşi judecător pentru fapte care se află în concurs caracterizat cu cele pentru care a fost sesizată instanţa de judecată în prezenta cauză.
  • A invocat că preşedintele completului s-a antepronunţat în condiţiile în care învinuirea pe care judecătorul a analizat-o sub aspectul existenţei faptei, a identităţii persoanei care a săvârşit-o şi a răspunderii penale se referă la inculpatul (Ioniță Cristian – n.r.). Totodată, a mai arătat că toate cererile de probe i-au fost respinse, aspect ce îi conturează temerea că judecătorul recuzat are deja o opinie formată cu privire la acuzaţiile aduse prin rechizitoriu.
  • La termenul de judecată din data de 20 martie 2023 a fost pusă în discuţie, în faţa aceluiaşi complet, cererea de recuzare formulată de inculpatul (Ioniță Cristian – n.r.) şi, deşi atât reprezentantul Ministerului Public cât şi părţile au solicitat să fie amânată cauza pentru a fi soluţionată cererea de un alt complet de judecată al Tribunalului Bucureşti, preşedintele completului a respins-o, apreciind că sunt incidente dispoziţiile art. 67 alin. 5 Cod procedură penală (n.r. – cerere de recuzare identică cu una deja respinsă)”, se arată în documentul citat.

Motivarea: „Judecătorul nu s-a abținut, deși a condamnat alt inculpat”

Curtea de Apel București a considerat „lipsă de imparțialitate” faptul că judecătorul fondului a respins pe loc, ca inadmisibilă, cererea de recuzare formulată de Cristian Ioniță, întemeiată în drept identic cu cea a lui Adrian Secureanu, care fusese deja respinsă de un alt complet.

În aceeași logică, dacă dosarul ar fi avut 25 de inculpați în loc de 4 și toți l-ar fi recuzat pe judecător pentru același motiv, cauza trebuia amânată de fiecare dată, iar cererile trebuiau trimise spre soluționare către un alt complet.

  • „Curtea constată că cele două cereri de recuzare au fost formulate de inculpaţi diferiţi şi sunt prezentate și motive particulare în a doua cerere, cea formulată de inculpatul (Ioniță Cristian – n.r.).
  • Astfel, observă Curtea că inculpatul (Deaconu Gabriel – n.r.), condamnat prin sentinţa penală din 2018 (disjuns din prezenta cauză), a fost trimis în judecată pentru complicitate la infracțiunea de spălare de bani (…) reţinându-se că a înlesnit activitatea inculpatului (Ioniță Cristian – n.r.).
  • În aceste condiţii, Curtea apreciază că cererea de recuzare formulată de inculpatul (Ioniță Cristian – n.r.) ar fi trebuit soluţionată de un alt complet de judecată, conform dispoziţiilor legale.
  • Faptul că anterior a fost respinsă cererea de recuzare formulată de un alt inculpat (Secureanu Florin Adrian – n.r.), care are o altă situaţie juridică, nu poate conduce la respingerea, ca inadmisibilă, a cererii de recuzare formulată de inculpatul (Ioniță Cristian – n.r.). (…)
  • În acest context, analizând cu prioritate cererea apelanţilor de la termenul din 16 iunie 2025, (…) instanţa de control judiciar reţine că judecătorul fondului nu s-a abținut, deși a judecat și a condamnat un alt inculpat (Deaconu Gabriel – n.r.), care a fost trimis în judecată prin acelaşi rechizitoriu, făcând referiri în hotărârea pronunțată inclusiv la situația apelanților inculpați. (…)
  • În condiţiile în care inculpatul (Deaconu Gabriel – n.r.) a fost trimis în judecată în calitate de complice la activitatea inculpatului (Ioniță Cristian – n.r.), fiind condamnat la pedeapsa închisorii în cuantum de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani, este evident că menţiunile din sentinţa penală (…)  în sensul că  «inculpatul şi-a adus propriul aport, înlesnind astfel şi ajutând alte persoane în comiterea propriilor fapte» se referă la ceilalţi inculpaţi, faţă de care cauza a fost disjunsă, respectiv (Ioniță Cristian, Secureanu Florin Adrian şi Mesner Mihai – n.r.).
  • Toate aceste menţiuni din sentinta (de condamnare a lui Deaconu Gabriel – n.r) cu privire la «alte persoane» este evident că se referă la ceilalţi trei inculpaţi pentru care cauza a fost disjunsă, respectiv la inculpaţii (Ioniță Cristian, Secureanu Florin Adrian şi Mesner Mihai – n.r.), născând dubii cu privire la imparțialitatea domnului judecător (Vlad Andriescu – n.r.), care a pronunţat şi hotărârea ce face obiectul prezentului apel”, se arată în hotărârea Curții de Apel București.
Al Treilea Război Mondial va începe înainte de Crăciun, după ce Vladimir Putin va declanșa un atac asupra Poloniei. Avertismentul unui general rus dezertor: „Va fi zonă-gri”
Recomandări
Al Treilea Război Mondial va începe înainte de Crăciun, după ce Vladimir Putin va declanșa un atac asupra Poloniei. Avertismentul unui general rus dezertor: „Va fi zonă-gri”

Curtea: Instanțele trebuie să inspire încredere în primul rând inculpatului

Teoretizând importanța imparțialității judecătorului în procesul penal, Curtea de Apel București a scris negru pe alb că instanța trebuie să inspire încredere „în primul rând inculpatului”, în acest caz lui Adrian Florin Secureanu, care a delapidat peste două milioane de lei de la Spitalul Malaxa.

  • Imparțialitatea presupune lipsa oricărei prejudecăți sau idei preconcepute cu privire la soluția ce trebuie pronunțată în cadrul unui proces și privește pe fiecare membru al completului de judecată.
  • Aparenţele prezintă o anumită importanță, având în vedere încrederea pe care instanțele trebuie să o inspire publicului într-o societate democratică (…) și, în primul rând, acuzatului în cadrul unui proces penal (judecătorul trebuie nu doar să fie imparțial, ci, în egală măsură, trebuie să se vadă că este imparțial).
  • Astfel, trebuie determinat dacă anumite fapte sau împrejurări pot ridica dubii legitime cu privire la lipsa de imparțialitate a instanței, dacă temerile unei persoane cu privire la imparțialitatea instanței sunt în mod obiective justificate.
  • Curtea Europeană a explicat că există două aspecte ale cerinţei de imparţialitate.
  • În primul rând, instanţa trebuie să fie imparţială din punct de vedere subiectiv, adică niciun membru al instanţei nu ar trebui să aibă prejudecăţi sau să fie părtinitor. Imparţialitatea personală trebuie prezumată, cu excepţia cazului în care există dovezi ce indică contrariul.
  • În al doilea rând, instanţa trebuie să fie imparţială şi din punct de vedere obiectiv, adică trebuie să ofere garanţii suficiente pentru a exclude orice îndoială legitimă în această privinţă. 
  • Potrivit acestui test, trebuie stabilit dacă, indiferent de conduita personală a judecătorului, există fapte verificabile ce pot da naştere la îndoieli cu privire la Imparţialitatea sa.
  • În această privinţă, chiar şi aparenţele sunt importante. Ceea ce este în joc e încrederea pe care instanţele dintr-o societate democratică trebuie să o inspire populaţiei, inclusiv acuzatului. În mod corespunzător, orice judecător cu privire la care există un motiv legitim privind lipsa de imparţialitate trebuie să se abţină de la judecată”, se mai arată în documentul citat.

Adrian Secureanu, nabab pe banii spitalului și ai firmelor pe care le agrea

Pe data de 15 noiembrie 2024, Tribunalul București l-a condamnat pe Adrian Florin Secureanu la 11 ani de închisoare pentru luare de mită și delapidare, pentru următoarele motive:

  • „Inculpatul (Secureanu – n.r.) s-a folosit de împrejurarea că unitatea spitalicească al cărei manager era avea o activitate amplă, cu un număr semnificativ de angajați și un buget pe măsură, putând astfel disimula operațiunile nereale printre numărul mare de operațiuni reale care se desfășurau efectiv.
  • Cumulat, în intervalul 4.05.2009 – 23.11.2016 au fost întocmite un număr total de 1.106 facturi fictive și 1.126 de chitanțe fictive, în valoare totală de 1.944.537 de lei, corespunzător sumelor de bani delapidate de inculpatul (Secureanu Adrian Florin – n.r.)
  • Inculpatul (Secureanu – n.r.) și-a însușit suma totală de 39.500 de lei din patrimoniul Spitalului Malaxa în modalitatea decontării din fondurile acestuia a contravalorii unor bijuterii din aur pe care le-a achiziționat pentru sine și pentru apropiații săi de la Yarouse Jewelery, dar pe care le-a decontat, prin intermediul spitalului, ca fiind niște servicii de curățare instrumentar medical. Aceste servicii erau fictive, firma Yarouse necurățând în favoarea spitalului nici un instrumentar medical, neavând acest obiect de activitate (…).
  •  În privința infracțiunii de delapidare în formă continuată pe relația cu Borealy Gifts constatăm că în intervalul 2.05.2011 – 14.11.2016 a fost generat un prejudiciu total în cuantum de 545.150 de lei, bani însușiți de către inculpatul (Secureanu – n.r.) din patrimoniul spitalului (…) cu justificarea prestării de către această societate de servicii fictive în domeniul IT.
  • În realitate, cei 545.150 de lei au reprezentat contravaloarea unor coșuri de cadouri pe care inculpatul (Secureanu – n.r.) le-a achiziționat pentru sine și apropiații săi. Operațiunile sunt fictive întrucât această societate avea ca obiect de activitate comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comerț sau prin internet, și nu prestări de servicii IT.
  • În privința infracțiunii de delapidare în formă continuată pe relația cu societatea Forever Danisim, tribunalul reține că în perioada 14.1.2010 – 28.2.2012, inculpatul (Secureanu – n.r.) și-a însușit suma de 433.002 lei din patrimoniul spitalului (…) cu justificarea prestării de către această societate a unor servicii în domeniul IT, servicii care nu au fost prestate niciodată, în realitate, cei 433.002 lei reprezentând contravaloarea unor bunuri și foloase, respectiv coșuri de cadouri, materiale de construcții, un autoturism tip limuzină marca Hoover, dar și sume de bani de care inculpatul a beneficiat în interes propriu.(…)
  • În privința infracțiunii de luare de mită, tribunalul reține că în perioada 20.5.2011 – 24.11.2016, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul (Secureanu – n.r.) a pretins reprezentantului societății Noventis Internațional (societate care avea calitatea de furnizor de consumabile al spitalului) suportarea contravalorii unor servicii turistice efectuate în țară și în străinătate de către inculpatul (Secureanu – n.r.) și diverse alte persoane, cunoscuți sau apropiați ai inculpatului.
  • În acest mod, societatea Noventis a achitat agenției de turism Marshal Turism suma de 1.279.402 lei, inclusiv TVA, pentru un număr de 754 de prestări servicii de turism, toate acestea cu scopul menținerii relațiilor contractuale cu Spitalul Malaxa”, notează judecătorul Vlad Andriescu în hotărârea de condamnare.

Medicul balneolog Adrian Florin Secureanu, fost manager al Spitalului Malaxa din București, a fost eliberat condiționat pe 29 ianuarie 2025, după ce a executat jumătate din pedeapsa de 3 ani și 8 luni de închisoare la care a fost condamnat într-un alt dosar, pentru abuz în serviciu.

Foto: Ionuț Mureșan

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ce trebuie să demonstreze procurorii în „cazul Toto”. Declarația pe care a dat-o în fața anchetatorilor fiul lui Ilie Dumitrescu

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
E pur și simplu copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri, cum a apărut Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Fosta politiciană a surprins-o în ipostaze în care nu se aștepta!
Unica.ro
E pur și simplu copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri, cum a apărut Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Fosta politiciană a surprins-o în ipostaze în care nu se aștepta!
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Elle.ro
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
gsp
Retragere-șoc de la echipa națională: mutarea în China îl împiedică să mai onoreze convocările. "Distanțele sunt uriașe"
GSP.RO
Retragere-șoc de la echipa națională: mutarea în China îl împiedică să mai onoreze convocările. "Distanțele sunt uriașe"
Decizia majoră a Simonei Halep! A semnat contractul la finalul săptămânii trecute: „Colaborarea vine firesc”
GSP.RO
Decizia majoră a Simonei Halep! A semnat contractul la finalul săptămânii trecute: „Colaborarea vine firesc”
Parteneri
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Libertateapentrufemei.ro
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Alina Vidican, complet schimbată. Fosta soție a lui Cristi Borcea, viață de prințesă cu milionarul brazilian. Cum arată acum
Avantaje.ro
Alina Vidican, complet schimbată. Fosta soție a lui Cristi Borcea, viață de prințesă cu milionarul brazilian. Cum arată acum
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Sunt împreună de peste trei decenii și au o relație atipică: „Nu mă sufocă, fac ce vreau!”
Tvmania.ro
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Sunt împreună de peste trei decenii și au o relație atipică: „Nu mă sufocă, fac ce vreau!”

Alte știri

Cum va fi vremea în perioada 22 septembrie - 5 octombrie 2025. Prognoza meteo pe regiuni
Știri România 15:38
Cum va fi vremea în perioada 22 septembrie – 5 octombrie 2025. Prognoza meteo pe regiuni
Noi conducte au cedat în București. Aproape 1.000 de blocuri rămân din nou fără apă caldă. Și Spitalul Malaxa este în aceeași situație
Știri România 15:33
Noi conducte au cedat în București. Aproape 1.000 de blocuri rămân din nou fără apă caldă. Și Spitalul Malaxa este în aceeași situație
Parteneri
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Adevarul.ro
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul ăsta”
Fanatik.ro
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul ăsta”
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Pensia pe care soacra lui Nicușor Dan o primește de la statul român. Liliana Aglaia Grădinaru s-a retras din învățământ la 1 septembrie 2025
Stiri Mondene 15:57
Pensia pe care soacra lui Nicușor Dan o primește de la statul român. Liliana Aglaia Grădinaru s-a retras din învățământ la 1 septembrie 2025
Cum a fost vacanța de două zile a Mirelei Vaida cu soțul și copiii în Malta. „Cred că e potrivit și indicat să mai rupem ritmul”
Stiri Mondene 15:47
Cum a fost vacanța de două zile a Mirelei Vaida cu soțul și copiii în Malta. „Cred că e potrivit și indicat să mai rupem ritmul”
Parteneri
Casa Regală a României, la ceas aniversar! Majestatea Sa Margareta și Principele Consort au sărbătorit 29 de ani de căsnicie. Imagini rare de la prima lor întâlnire. Video
Elle.ro
Casa Regală a României, la ceas aniversar! Majestatea Sa Margareta și Principele Consort au sărbătorit 29 de ani de căsnicie. Imagini rare de la prima lor întâlnire. Video
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Unica.ro
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Rochie scurtă și amețitoare, proaspăt coafată, tocuri, bijuterii scumpe și o apariție de podium. Neașteptat cum a apărut Elena Udrea, ca o adevărată divă, la cel mai important moment din viața ei
Viva.ro
Rochie scurtă și amețitoare, proaspăt coafată, tocuri, bijuterii scumpe și o apariție de podium. Neașteptat cum a apărut Elena Udrea, ca o adevărată divă, la cel mai important moment din viața ei
Parteneri
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
TVMania.ro
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
Cât costă să stai cu chirie în 2025 în marile oraşe și cât vor, de fapt, să plătească românii
ObservatorNews.ro
Cât costă să stai cu chirie în 2025 în marile oraşe și cât vor, de fapt, să plătească românii
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Parteneri
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.ro
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Moldova și Austria » Surpriză mare: convocare în premieră
GSP.ro
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Moldova și Austria » Surpriză mare: convocare în premieră
Parteneri
Poate supraviețui coaliția fără Bolojan premier? Răspunsul liderului grupului PSD din Senat
Mediafax.ro
Poate supraviețui coaliția fără Bolojan premier? Răspunsul liderului grupului PSD din Senat
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
StirileKanalD.ro
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Daniel, băiatul înjunghiat în fața mănăstirii. Tânărul avea 23 de ani când și-a găsit sfârșitul
KanalD.ro
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Daniel, băiatul înjunghiat în fața mănăstirii. Tânărul avea 23 de ani când și-a găsit sfârșitul

Politic

PSD, ultimatum pentru Ilie Bolojan pe tema plafonării adaosului la alimente: „Dacă nu ia o decizie până mâine, mergem în Parlament”
Politică 12:27
PSD, ultimatum pentru Ilie Bolojan pe tema plafonării adaosului la alimente: „Dacă nu ia o decizie până mâine, mergem în Parlament”
Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premier
Exclusiv
Politică 12:19
Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premier
Parteneri
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Spotmedia.ro
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi, niebunuleee…, sunt numărul 1 în Europa la calificări din preliminarii”/ “Eu sunt vocea suporterilor care nu-l mai suportă și plâng după meciuri”
Fanatik.ro
Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi, niebunuleee…, sunt numărul 1 în Europa la calificări din preliminarii”/ “Eu sunt vocea suporterilor care nu-l mai suportă și plâng după meciuri”
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea
Spotmedia.ro
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea