Credeți că un Guvern condus de Adrian Veștea are șanse să primească votul de învestitură în Parlament? ✓ DA 23% (1.796 voturi) ✓ NU 77% (6.106 voturi)

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„Sunt o persoană curajoasă”. Veștea refuză să dea înapoi

Întrebat direct ce va face dacă membrii Partidului Național Liberal vor stabili că nominalizarea sa nu va fi susținută, premierul desemnat a amintit de vechimea sa în rândul liberalilor.

„Cred că [colegii din PNL] ar trebui să o vadă ca o măsură de responsabilitate. Sunt un liberal vechi. Sunt o persoană curajoasă, asumată. Am cântărit foarte bine când am luat decizia asta. Nu am avut foarte mult timp la dispoziție, poate a fost și una dintre probleme. E o decizie pe care am asumat-o. E datoria și obligația mea de a merge până la capăt cu învestirea acestui Guvern”, a transmis Adrian Veștea.

Liberalul a avertizat că instabilitatea politică prelungită ar putea împinge economia țării într-o zonă extrem de periculoasă. „Eu cred că este al 12-lea ceas. Trebuie să dăm dovadă de responsabilitate și să ne asumăm guvernarea. Am capacitatea și pregătirea necesare pentru a trece peste toate aceste obstacole”, a adăugat el.

Adrian Veștea a fost asigurat în discuții cu Nicușor Dan și Eugen Tomac că are voturile de învestitură

Una dintre marile enigme ale acestei numiri rămâne configurarea majorității parlamentare necesare pentru trecerea Guvernului. Adrian Veștea a recunoscut că nu a strâns personal cele peste 240 de voturi necesare la votul de învestitură, însă a dezvăluit că a primit asigurări ferme în acest sens din culisele negocierilor.

„[Voturile] nu le-am strâns eu. Eu am fost asigurat, în momentul în care am stat de vorbă cu Eugen Tomac și cu domnul președinte, că, de fapt, există, deja a convins o mare parte din forțele pro-europene, pro-occidentale să avem o astfel de majoritate. Ținând cont de faptul că o parte din voturi vor veni și din partea Partidului Național Liberal”, a explicat Veștea.

Deși nominalizarea a venit direct de la Palatul Cotroceni, Adrian Veștea a negat o implicare directă a președintelui Nicușor Dan în discuțiile punctuale cu grupurile parlamentare. Potrivit acestuia, întreaga arhitectură a negocierilor a fost gestionată de Eugen Tomac, cel care a condus anterior un executiv tehnic.

Veștea mizează și pe o „revoltă” parțială în rândul parlamentarilor, sugerând că nu toți deputații și senatorii vor respecta ordinele stricte venite de la șefii de partid: „Știu că discuțiile au fost purtate de Eugen Tomac. Cu el am discutat (…) El este cel care m-a asigurat că avem această bază de voturi.

Să nu vă gândiți că toate aceste decizii pe care le au partidele politice, fiecare membru, deputat sau senator, le urmează întocmai. Cu siguranță există fel și fel de momente de evaluări. Fiecare dintre noi suntem oameni, iar o parte dintre ei, poate neținând cont neapărat de linia pe care o stabilește conducerea, are astfel de opțiuni.”

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