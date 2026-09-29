O poveste despre iubire, trădare și o durere pe care niciun om nu ar trebui să o cunoască, pierderea propriului copil, sunt ingredientele principale ale serialului „Inimă de mamă” („Sandik Kokusu”), difuzat de Kanal D în această toamnă.

Ozge Ozpirincci a revenit pe micile ecrane în rolul lui Karsu, protagonista noii producții ce a avut premiera pe 17 septembrie 2026. Serialul este semnat de Melis Civelek și Zeynep Gur, scenaristele celebrei producții „O dragoste”.

La începutul poveștii, Karsu pare să aibă tot ceea ce și-ar putea dori: este o femeie fericită, are un soț care pare să o adore, o familie numeroasă și o casă impresionantă. Este însărcinată cu cel de-al treilea copil și privește cu încredere spre viitor.

Totul se schimbă însă după naștere! Karsu descoperă că viața pe care credea că o cunoaște ascunde secrete, trădări și o căsnicie toxică. Iar lovitura cea mai grea vine atunci când fiul ei dispare. Din acel moment, întreaga existență se transformă într-o luptă pentru familie: singurul lucru care îi dă putere să meargă mai departe este dragostea pentru copiii săi.

În serialul „Inimă de mamă”, Ozge Ozpirincci se află într-o dublă ipostază: este mamă, are două fiice și un băiat, dar este și ea, la rândul ei, fiică, într-o relație tensionată cu Filiz, propria mamă interpretată de Demet Akbag, pe care o consideră responsabilă de dispariția fiului său.

„Să interpretez mama este mai dificil. Atunci când ești copil, ești mai lipsit de griji, mai neînfricat, indiferent ce vârstă ai avea. Pentru mine este un rol complex, foarte puternic prin forța scenariului. Este culmea durerii să îți pierzi copilul. Iar lupta lui Karsu, ca mamă, este continuă: ea se zbate să își recâștige copilul pierdut și să își reîntregească familia”, a spus Ozge Ozpirincci despre rolul din „Inimă de mamă”.

În serialul care se vede la Kanal D de luni până vineri, de la ora 20.00, actrița joacă nu doar rolul unei mame care își caută copilul, ci și pe cel al unei fiice care poartă în suflet o rană veche. Relația dintre cele două personaje este una extrem de complicată: Karsu ajunge să își considere propria mamă responsabilă pentru dispariția fiului său, iar trecutul revine în forță.

Astfel, serialul aduce în prim-plan nu doar drama unei familii destrămate, ci și conflictele dintre două generații de femei, vinovăția și consecințele unor decizii luate în trecut.