Parcul fotovoltaic va fi amplasat pe o suprafață de 10 hectare, în interiorul aerodromului din Ghiroda, lângă Timișoara.

Proiectul de la Timișoara prevede o capacitate instalată de 6,5 MW, un sistem de stocare a energiei de 10 MW și un sistem de pompe de căldură cu o putere de 700 kW.

Investiția este finanțată prin Fondul pentru Modernizare, în cadrul unei scheme de ajutor de stat destinate sprijinirii producției de energie din surse regenerabile pentru autoconsum în aerodromuri, au spus reprezentanții aeroportului.

Scopul principal al proiectului din Timișoara este reducerea dependenței de energia din rețea, diminuarea costurilor legate de electricitate și respectarea obiectivelor de mediu stabilite de Uniunea Europeană.

Energia produsă de parcul fotovoltaic va alimenta infrastructura aeroportuară, contribuind astfel la reducerea emisiilor de carbon.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor la licitație este 26 ianuarie 2026. Compania selectată va avea un an pentru finalizarea lucrărilor din Timișoara.