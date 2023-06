Nu au fost răniți în urma incidentului, au relatat NHK și una dintre companiile aeriene, dar incidentul a dus la închiderea uneia dintre cele patru piste de la aeroport.

Cele două avioane care s-au ciocnit aparțineau de companii Eva Airways, din Taiwan, și Thai Airways. O parte din aripa avionului Thai Airways pare să fie ruptă ca urmare a coliziunii, iar fragmente puteau fi văzute lângă pistă.

Thai Airways and EVA Air A330s collide on the ground at Tokyo Haneda Airport. The right winglet of the Thai Airways aircraft was damaged during the incident. No injuries reported. pic.twitter.com/TpcYcfCT5p