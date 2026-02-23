Amendat cu 3.200 de euro

Afaceristul Will Haylett a primit o factură de aproximativ 3.200 de euro (2.785,50 de lire sterline) de la autoritățile din North Yorkshire, potrivit publicației The Scarborough. Comunitatea locală a transmis că steagurile au fost îndepărtate din cauza plângerilor primite și a faptului că montarea lor pe stâlpi de iluminat, fără autorizație, constituie o încălcare a legii.

Într-o scrisoare adresată companiei lui, autoritățile au explicat că au fost eliminate 64 de steaguri. Pentru returnarea acestora, omul de afaceri ar fi trebuit să achite 36,27 lire sterline per steag, plus TVA.

În fața acestei cereri, Will a declarat pentru Metro: „Am fost dezgustat de consiliu. Ca să rezolv problema, am spus că voi face o donație unei organizații de caritate pentru veterani – și au acceptat asta”.

Motivele din spatele inițiativei, au fost explicate chiar de omul de afaceri: „Locuiesc în Scarborough de toată viața. De ani de zile conduc prin oraș și văd oamenii triști și deprimați. M-am gândit: ce se întâmplă? Am o nacelă, așa că mi-am spus că pot să ajut la ridicarea moralului, punând câteva steaguri ici-colo. Am vrut să ne adunăm cu toții și să punem un zâmbet pe fețele oamenilor”.

Steagurile, considerate de autorități un „pericol pentru siguranță”

Deși Will Haylett a menționat că a avut mai multe discuții cu autoritățile înainte de a primi factura, acesta a fost surprins de reacția autorităților: „Consiliul mi-a spus să nu mai pun lucruri pe stâlpii «noștri». M-am întrebat: care e problema?”, a adăugat el.

Autoritățile au specificat că steagurile pot reprezenta un pericol pentru siguranță și că au primit plângeri cu privire la aspectul lor. Pe rețelele sociale, opiniile despre aceste inițiative au fost împărțite: unii au apreciat gestul ca fiind unul de mândrie națională, în timp ce alții l-au considerat intimidant sau cu tentă politică.

