Programul își propune să sprijine creșterea capacității naționale de stocare, astfel încât prosumatorii să poată utiliza o cantitate mai mare din energia generată pentru propriul consum, diminuând presiunea asupra rețelei naționale.

Cât bani oferă AFM și care este contribuția proprie

Suma maximă pe care un prosumator o poate obține prin acest program este de 15.000 de lei (cu TVA inclusă), valoarea finanțării fiind de maximum 75% din valoarea totală a proiectului. Aceasta înseamnă că beneficiarul va trebui să acopere o contribuție proprie de cel puțin 25%.

Ghidul stabilește un standard de cost maxim eligibil de 1.250 de lei/kWh de capacitate de stocare instalată, cu TVA inclusă. Banii acoperă achiziția sistemului de stocare, montajul, punerea în funcțiune și TVA-ul aferent.

Finanțarea aprobată nu poate fi suplimentată ulterior. Dacă cheltuielile totale depășesc suma aprobată, diferența va fi suportată integral de beneficiar din surse proprii.

De asemenea, sunt eligibile doar cheltuielile efectuate după aprobarea finanțării de către AFM; programul nu decontează achiziții retroactive.

Cine poate aplica și ce condiții de eligibilitate există

Finanțarea este adresată exclusiv persoanelor fizice care dețin deja calitatea de prosumator la momentul înscrierii. Simplul fapt de a avea panouri montate pe casă nu este suficient dacă nu există documentele oficiale care să ateste această calitate.

Principalele condiții administrative pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească sunt:

  • Fără activități economice la adresă: La locul de implementare nu trebuie să existe sediul social sau fiscal al unei firme ori PFA și nici nu trebuie să se desfășoare activități profesionale. Excepția apare doar dacă energia utilizată pentru activitatea economică este contorizată complet separat de locuință.
  • Lipsa datoriilor bugetare: Solicitantul nu trebuie să aibă obligații restante la bugetul de stat sau la bugetele locale.
  • Fără baterii existente: Proiectul este respins dacă la adresa respectivă există deja un sistem de stocare instalat.

Condiții tehnice pentru baterii și invertor

Alegerea echipamentelor tehnice este strict reglementată de ghidul publicat de AFM. Bateria achiziționată trebuie să fie nouă și să aibă o capacitate minimă de 12 kWh.

Tehnologiile acceptate sunt cele de tip Li-Ion, LiFePO4, Na-Ion sau alte soluții echivalente care nu conțin plumb.

Ghidul interzice explicit acumulatorii pe bază de plumb-acid. Bateria trebuie să beneficieze de o garanție de cel puțin 5 ani și să reziste la un minim de 3.000 de cicluri de încărcare-descărcare, având componente certificate de organisme acreditate.

Pentru ca stocarea să funcționeze, instalația fotovoltaică existentă trebuie să fie dotată cu un invertor hibrid compatibil.

Deși achiziția invertorului nu este finanțată prin acest program, ghidul permite ca acesta să fie instalat pe cheltuiala proprie a beneficiarului până la momentul punerii în funcțiune a sistemului de stocare.

Dosarul de înscriere și detaliul tehnic care poate duce la respingere

Înscrierea se va desfășura exclusiv online, prin intermediul aplicației electronice puse la dispoziție de AFM. Un solicitant se poate înscrie o singură dată într-o sesiune, pentru un singur loc de consum.

Dosarul trebuie să conțină cererea de finanțare completată electronic, actul de identitate, certificatele de atestare fiscală (pentru bugetul de stat și cel local), contractul de prosumator, certificatul de racordare și o factură recentă de energie electrică (cu o vechime de maximum 3 luni).

În cazul în care un document (precum certificatul fiscal) a fost emis de autorități în format electronic, el trebuie încărcat în aplicație exact în forma nativă în care a fost primit. Preluarea unei imagini sau scanarea unui document electronic printat duce la respingerea dosarului.

Cum se calculează punctajul și cum se face selecția

Spre deosebire de alte programe derulate pe principiul „primul venit, primul servit”, selecția proiectelor pentru baterii se va face în ordinea descrescătoare a unui punctaj maxim de 100 de puncte, calculat automat de aplicație:

  1. Contribuția proprie (max. 40 puncte): Cu cât procentul de participare financiară al beneficiarului este mai mare față de minimul obligatoriu, cu atât punctajul crește.
  2. Capacitatea sistemului de stocare (max. 40 puncte): Se acordă în funcție de capacitatea bateriei solicitate la finanțare.
  3. Puterea sistemului fotovoltaic existent (max. 20 puncte): Punctajul este egal cu puterea instalată exprimată în kW, până la limita a 20 kW.

Toate datele declarate la înscriere trebuie dovedite ulterior prin acte. Dacă AFM constată neconcordanțe care au dus la obținerea necuvenită a unui punctaj mai mare, proiectul este respins direct, fără posibilitatea recalculării.

În caz de egalitate între mai mulți aplicați, departajarea se face după valoarea absolută a contribuției proprii, capacitatea bateriei, puterea panourilor și, în ultimă instanță, data și ora înscrierii.

Implementarea proiectului și perioada de monitorizare

După publicarea listei cu dosarele aprobate, beneficiarii au la dispoziție 90 de zile pentru a-și alege un instalator validat în aplicația AFM. Lipsa selecției în acest termen echivalează cu renunțarea la finanțare.

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 12 luni de la aprobare, interval în care bateria trebuie montată, pusă în funcțiune, iar certificatul de racordare trebuie actualizat la operatorul de distribuție.

Termenul se poate prelungi excepțional până la 18 luni doar dacă beneficiarul face dovada că a depus documentele pentru actualizarea certificatului de racordare în primele 12 luni.

Odată emis noul certificat de racordare, începe o perioadă de monitorizare de 1 an. În acest timp, beneficiarul este obligat să mențină bateria în funcțiune, să nu modifice instalația și să permită controalele reprezentanților AFM pe teren sau colectarea datelor de consum și stocare.

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