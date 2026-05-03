Scoarța terestră, sub pragul critic

Pentru oameni, câteva milioane de ani înseamnă un timp uriaș. Pentru geologi însă, este foarte puțin. De aceea, cercetătorii spun că Africa se rupe „mai repede” decât se credea, chiar dacă schimbarea nu va fi vizibilă în timpul vieții noastre.

„Am descoperit că riftingul în această zonă este mai avansat, iar scoarța este mai subțire decât se aștepta oricine”, a declarat Christian Rowan, geolog la Universitatea Columbia.

Studiul s-a concentrat pe Riftul Turkana, o zonă care se întinde pe sute de kilometri prin Kenya și Etiopia. Cercetătorii au analizat măsurători seismice făcute anterior și au calculat grosimea scoarței terestre din regiune, iar rezultatul a fost surprinzător. În centrul riftului, crusta are doar aproximativ 13 kilometri grosime. La marginile zonei de rift, grosimea trece de 35 de kilometri.

Această diferență contează mult. Când scoarța dintr-o zonă de rift ajunge sub aproximativ 15 kilometri, ea intră într-o fază numită „gâtuire”. După acest punct, ruperea continentală devine aproape inevitabilă.

„Cu cât crusta devine mai subțire, cu atât devine mai slabă, ceea ce contribuie la continuarea riftării”, a explicat Rowan.

Cum va apărea noul ocean

Britannica notează că partea vestică a Gondwanei, adică Africa și America de Sud, s-a desprins de partea estică acum circa 180 de milioane de ani, iar Atlanticul de Sud s-a deschis acum aproximativ 140 de milioane de ani.

Iar Africa nu se va despărți brusc acum. Procesul va continua lent, timp de milioane de ani. În etapa următoare, numită oceanizare, scoarța se va întinde atât de mult încât magma va ieși de dedesubt. Magma se va aduna, se va răci și va forma un bazin. În timp, acel bazin va deveni fund de mare, iar apa din Oceanul Indian va începe să pătrundă în zonă. Așa se va forma un nou ocean.

Un proces asemănător a început deja în Depresiunea Afar, în nord-estul Africii, lângă Marea Roșie. Regiunea este urmărită de multă vreme de geologi, pentru că arată cum poate lua naștere un ocean nou.

Placa africană se împarte în două

Continentele par fixe, dar se mișcă permanent, doar că extrem de încet. Acum peste 200 de milioane de ani, ele erau unite într-un supercontinent. În timp, s-au separat și au format harta lumii de astăzi.

Sistemul Riftului Est-African este una dintre zonele în care se vede această schimbare. Placa africană se divide treptat în două: placa nubiană, aflată la vest, care include cea mai mare parte a continentului, și placa somaleză, aflată la est, care include o mare parte din coasta estică a Africii și insula Madagascar.

Acolo unde plăcile tectonice se ciocnesc, se formează munți. Acolo unde se îndepărtează una de alta, pot apărea oceane.

Descoperirea schimbă și povestea fosilelor de hominizi

Studiul are implicații și pentru istoria oamenilor. Zona Riftului Turkana este foarte bogată în fosile de hominizi timpurii și a fost considerată mult timp un loc-cheie pentru evoluția umană.

Noua cercetare sugerează însă că regiunea nu a fost neapărat mai importantă pentru strămoșii oamenilor decât alte zone din Africa. Este posibil ca procesele geologice de acolo să fi creat, pur și simplu, condiții foarte bune pentru păstrarea fosilelor.

Cercetătorii estimează că Riftul Turkana a intrat în faza actuală de „gâtuire” acum aproximativ 4 milioane de ani, după o perioadă lungă de activitate vulcanică. Momentul se potrivește cu vârsta celor mai vechi fosile și dovezi de hominizi descoperite în zonă. Pe măsură ce riftul s-a subțiat, sedimentele s-au acumulat mai rapid. Acest lucru a ajutat la păstrarea unei arhive detaliate a vieții din acea perioadă.

Cercetarea a fost publicată în revista Nature Communications, potrivit Science Alert. Africa nu se rupe acum în sensul obișnuit al cuvântului, dar procesul geologic este deja în desfășurare. În viitorul îndepărtat, harta lumii ar putea arăta diferit.