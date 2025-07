Cum a devenit Melania Trump subiect pentru meme-urile din Ucraina

Melania Trump, prima doamnă a SUA, a devenit subiectul unei serii de meme-uri pe rețelele de socializare din Ucraina, după ce Donald Trump a sugerat că aceasta a jucat un rol în schimbarea aparentă a opiniei sale despre Rusia. Declarațiile președintelui american au stârnit reacții entuziaste în rândul ucrainenilor.

După comentariile lui Trump, utilizatorii rețelelor de socializare au început să creeze meme-uri cu Melania Trump. Într-una dintre imagini, prima doamnă apare ca „Agent Melania Trumpenko”, purtând o jachetă cu insigna tridentului ucrainean.

Reacția ucrainenilor pe rețelele sociale

Revista Business in Ukraine a observat că „există multă dragoste pe rețelele de socializare în această seară pentru Melania Trump” după anunțul că SUA vor trimite sisteme de apărare aeriană Patriot în Ucraina.

Agent Melania Trumpenko pic.twitter.com/rVzf6tJfvJ — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) July 14, 2025

Recomandări Dosarul Ayahuasca: Fostul șef al DGIPI Gelu Oltean a primit bani grei din trafic de droguri. Afacerista eliberată de Lia Savonea a cerut în van ridicarea sechestrului

The Melania memes have begun on Ukrainian social media pic.twitter.com/uON60HZ2pu — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) July 14, 2025

Declarațiile lui Donald Trump

Într-o întâlnire la Casa Albă cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, Trump a menționat rolul soției sale în evidențierea duplicității lui Vladimir Putin.

„Conversațiile mele cu el (Putin) sunt întotdeauna foarte plăcute. Spun, nu e o conversație minunată? Și apoi rachetele sunt lansate în acea noapte”, a declarat Trump, citat de The Guardian.

Fostul președinte a continuat: „Mă duc acasă, îi spun primei doamne: Am vorbit cu Vladimir astăzi. Am avut o conversație minunată. Ea a spus: «Serios? Un alt oraș tocmai a fost lovit»”.

Lots of love for Melania Trump on Ukrainian social media tonight pic.twitter.com/rj9CJ4VIzz — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) July 14, 2025

Melania Trump și sprijinul pentru Ucraina

Născută în Slovenia, Melania Trump a crescut în fosta Iugoslavie și pare să fie un susținător mai puternic al Ucrainei decât fostul președinte american. După invazia rusă la scară largă din 2022, ea a făcut apel la urmăritorii săi de pe rețelele de socializare să doneze pentru Crucea Roșie, spunând că este „sfâșietor și îngrozitor să vezi oameni nevinovați suferind”.

Recomandări Lista „găurilor negre” din buget ocolite de Guvernul Bolojan. Locurile unde se scurg zeci de miliarde prin investiții, achiziții și subvenții

Declarațiile lui Donald Trump și reacțiile ulterioare ale ucrainenilor subliniază importanța percepției publice în relațiile internaționale. Potrivit The Guardian, acest incident demonstrează cum o simplă afirmație poate genera un val de sprijin și simpatie într-o țară aflată în conflict.

În concluzie, episodul „Agent Melania” ilustrează complexitatea relațiilor dintre SUA și Ucraina, precum și rolul important pe care îl pot juca figurile publice în modelarea opiniei publice în timpul conflictelor internaționale.