Rute alternative pentru a evita aglomerația
Circulația este îngreunată și pe DN 39, între Agigea și Eforie Nord către Vama Veche, precum și în sens opus între Tuzla și Eforie Nord. Pentru a evita aglomerația, autoritățile recomandă rute alternative.
Rute alternative recomandate:
- DN 2A Constanța – Hârșova – Slobozia – Urziceni – DN 2 – București
- A2 – Fetești/Drajna – DN 3A – Lehliu-Gară – DN 3 – Fundulea – București
- DN 3 Constanța – Murfatlar – Adamclisi – Ostrov (cu bacul) – Călărași – DN 21/DN 3 – București
Weekendul 15-17 august 2025, cel mai aglomerat din sezonul estival
Minivacanța de Sfânta Maria (15-17 august 2025) a fost cel mai aglomerat weekend al sezonului estival, a estimat Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), cu litoralul românesc în prim-plan și aproape 352.000 de turiști în toată România.
Potrivit datelor Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, vineri, pe data de 15 august 2025, litoralul românesc a dispus de 155.605 locuri de cazare clasificate iar gradul de ocupare pentru această minivacanță a fost de peste 95%, aprox.150.000 de turiști.
Recomandări pentru siguranța în trafic
În contextul întoarcerii de la mare după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, Centrul INFOTRAFIC oferă câteva sfaturi esențiale:
„Creșterea distanței de siguranță între vehicule; evitarea depășirii coloanelor auto; planificarea cu atenție a traseului de parcurs și folosirea de rute alternative”, se arată în comunicatul oficial.
De asemenea, se recomandă semnalizarea corectă a intențiilor de manevre, atenția sporită pe autostrăzi și evitarea distrugerilor la volan.
„În nicio situație, NU urcați la volan obosiți sau dacă au consumat alcool ori substanțe interzise!”, avertizează autoritățile.
