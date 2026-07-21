Cine poate primi ajutorul de 1.600 de lei

Ajutorul este destinat copiilor cu domiciliul în municipiul Dej, care au un certificat valabil de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat. Măsura a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Dej nr. 23 din 26 februarie 2026 și se aplică pentru decontarea cheltuielilor medicale și de recuperare din acest an.

Suma acordată este de 1.600 de lei pentru anul 2026. Anunțul Primăriei nu arată că banii ar fi plătiți lunar, motiv pentru care ajutorul nu trebuie confundat cu alocația sau cu celelalte indemnizații acordate copiilor cu dizabilități.

Cererile se depun începând cu 1 august

Dosarele pot fi depuse începând de sâmbătă, 1 august 2026, la Serviciul Public de Asistență Socială Dej. Primăria precizează că documentele sunt primite zilnic, în intervalul orar 8.00-16.00. Cererea-tip poate fi ridicată fie de la Registratura Primăriei Municipiului Dej, fie de la Serviciul Public de Asistență Socială.

Reprezentanții legali trebuie să pregătească dosarul înainte de depunere, deoarece ajutorul este acordat numai în baza cererii și a documentelor care dovedesc cheltuielile făcute.

Ce documente sunt necesare

Dosarul trebuie să conțină actul de identitate al părintelui sau al reprezentantului legal și certificatul copilului de încadrare în grad de handicap grav ori accentuat, valabil în anul 2026. Este necesar și certificatul de naștere al copilului. În cazul în care acesta are deja carte de identitate, trebuie prezentat și actul său de identitate.

Părintele sau reprezentantul legal trebuie să aducă facturile și chitanțele originale pentru serviciile medicale și de recuperare recomandate de medicii specialiști. Aceste documente sunt cele în baza cărora vor fi decontate cheltuielile. Dosarul trebuie să mai conțină un extras de cont bancar pe numele reprezentantului legal, astfel încât ajutorul financiar să poată fi virat în cont.

Acte suplimentare pentru reprezentanții legali

În situațiile în care cererea nu este depusă de unul dintre părinți, sunt necesare și documentele emise de instanța de judecată sau de autoritatea tutelară care dovedesc calitatea de reprezentant legal.

Dacă a fost instituită curatela, dosarul trebuie să conțină hotărârea judecătorească prin care persoana care solicită ajutorul a fost desemnată curator special al copilului. Aceste acte se prezintă numai în cazurile în care sunt aplicabile.

Pentru ce pot fi folosiți banii

Cei 1.600 de lei sunt destinați exclusiv decontării serviciilor medicale și de recuperare recomandate de medici specialiști. Primăria nu a anunțat că suma poate fi folosită pentru alte cheltuieli ale familiei. Pentru a primi ajutorul, serviciile trebuie dovedite prin facturi și chitanțe prezentate în original.

Părinții care vor să solicite sprijinul trebuie să verifice și valabilitatea certificatului de handicap al copilului. Documentul trebuie să fie valabil pentru anul 2026 în momentul depunerii dosarului.

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