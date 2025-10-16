Ajutor de urgenţă în valoare de 9.000 de lei

Guvernul a adoptat, joi, o hotărâre pentru a sprijini persoanele afectate de reducerea activităţii de la SAL SIND SRL, ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase din localitatea Praid, judeţul Harghita.



Persoanele vor primi câte un ajutor de urgenţă în valoare de 9.000 de lei.

„Persoanele care au rămas fără un loc de muncă în urma reducerii activităţii la Salina Praid vor primi câte un ajutor de urgenţă în valoare de 9.000 de lei, indiferent de veniturile lor sau ale familiilor acestora”, conform unui comunicat transmis de Guvern.

Bani de la stat pentru 49 de persoane

Din situaţia transmisă de prefectul judeţului Harghita rezultă că un număr de 49 de persoane au rămas fără un loc de muncă în urma fenomenelor hidrometeorologice produse la Salina Praid şi necesită sprijin pentru depăşirea situaţiei de necesitate şi reducerea riscului de excluziune socială.

Plata ajutorului de urgență se va putea efectua atât prin mandat poștal, direct titularului, cât și prin cont bancar, caz în care titularul își va exprima opțiunea în scris pe baza unei declarații pe propria răspundere.

Fondurile vor fi asigurate din bugetul aprobat, pe anul 2025, Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.







