„În urmă cu câteva minute, pentru zona de nord a judeţului Tulcea a fost transmis un nou mesaj RO-Alert, prin care populaţia este informată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte provenite din spaţiul aerian, în contextul semnalării unor ţinte aflate în proximitatea frontierei României cu Ucraina. Acesta este al treilea mesaj RO-Alert transmis în cursul zilei de astăzi pentru zona de nord a judeţului Tulcea», au declarat reprezentanţii ISU Tulcea.

Mesajele de alertă, transmise prin sistemul naţional RO-Alert, au la bază informaţii furnizate de structurile responsabile cu securitatea spaţiului aerian. ISU Tulcea a reiterat că «teritoriul României nu este vizat de atacurile Federaţiei Ruse», dar, având în vedere proximitatea situaţiei, avertismentele sunt necesare pentru protejarea populaţiei. Cetăţenii sunt sfătuiţi să respecte indicaţiile transmise şi să sune la 112 dacă observă situaţii care le-ar putea pune viaţa în pericol.

În cursul zilei de vineri, două mesaje similare au fost deja transmise în nordul judeţului. După primul mesaj, Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat detectarea unor ţinte aeriene în zona Chilia Veche, Tulcea. În acest scop, două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea şi două Eurofighter Typhoon au fost ridicate pentru monitorizarea situaţiei.

„Vineri, 13 martie, sistemele radar ale MApN au detectat, în jurul orei 10.00, ţinte aeriene la nord de judeţul Tulcea (zona Chilia Veche-Vâlcove). Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, iar două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au decolat pentru cercetarea şi monitorizarea spaţiului aerian. La ora 10.05 a fost emis mesaj de avertizare a populaţiei prin sistemul RO-ALERT, pentru zona vizată”, au precizat reprezentanţii MApN.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE