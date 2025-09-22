Conform unui comunicat emis de Poliția Rep. Moldova, perchezițiile vizează peste 100 de persoane din mai multe localități. „Perchezițiile au loc atât la figuranții antrenați, cât și în unele penitenciare”, transmite sursa citată.

„Acțiunile sunt efectuate în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masǎ, coordonate din Federația Rusă, prin intermediul elementelor criminale”, subliniază Poliția Rep. Moldova.

Acțiunile de luni dimineață privind prevenirea dezordinilor în masă sunt conduse de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger” și angajaților Serviciului de Informații și Securitate.

Aceste percheziții au loc cu șapte zile înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, marcate de o nouă tentativă a Rusiei de a manipula alegătorii și de a impune un regim-marionetă la Chișinău.

Potrivit Ziarului de Gardă, perchezițiile de luni vizează conducători de filiale al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), condus de fostul președinte pro-rus Igor Dodon.

PSRM candidează în alegerile parlamentare într-o alianță de stânga și pro-rusă formată împreună cu Partidul Comuniștilor, Partidul Viitorul Moldovei și Partidul Inima Moldovei. Alianța, denumită Blocul Electoral Patriotic, a fost înființată după o întâlnire la Moscova între Igor Dodon (PSRM), fostul prim-ministru Vasile Tarlev (Partidul Viitorul Moldovei) și fosta bașcană a Găgăuziei Irina Vlah (Partidul Inima Moldovei).