Studenţii care conduc mișcarea de contestare din Serbia au depus o listă de 250 de candidaţi la alegerile legislative programate pe 25 octombrie, relatează AFP.

Serbia este agitată din noiembrie 2024 de o amplă mișcare de contestare, izbucnită în urma căderii acoperișului proaspăt renovat al gării din Novi Sad.

Acest accident, soldat cu 16 morţi, a scos sute de mii de oameni în stradă sub coordonarea unei mișcări de studenți care denunță în principal corupția ce distruge Serbia.

Cererea iniţială cu privire la o anchetă transparentă s-a transformat în apeluri la necesitatea organizării de alegeri anticipate.

Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucici, a amânat mult timp acest scrutin. În cele din urmă, el a invocat „turbulenţe importante pe scena politică internă” şi a dizolvat Parlamentul, iar alegerile au fost programate pe 25 octombrie.

Studenții sârbi sunt convinși că vor învinge regimul Vucici

Timp de două zile, studenţii au strâns semnături în întreaga țară. Urmaţi de o coloană de câteva mii de persoane, ei le-au depus luni la Comisia Electorală din Belgrad sub sloganul „Studenții vor învinge”.

Studenții sârbi au depus semnăturile la alegerile parlamentare programate pe 25 octombrie Sursa foto: Profimedia

Pe lista studenților se află 250 de candidaţi, printre care profesori universitari, medici, artişti, actori, economişti şi activişti, dar şi fostul baschetbalist Dejan Bodiroga, în prezent preşedintele Euroligii.

Aleksandar Vucici se teme că va pierde și acuză o „revoluție finanțată de afară”

Preşedintele Vucici, al cărui Partid Progresist (SNS, dreapta, populist) şi-a depus lista sâmbătă, îi acuză pe studenţi că vor să organizeze o „revoluţie finanţată de afară”.

„Am văzut nu doar semne ale unui amestec străin, ci şi o implicare semnificativă a unor puteri străine şi tulburări, dezordine, ciocniri şi, mai ales, o societate divizată”, a susținut el, fără să prezinte dovezi.