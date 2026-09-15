49 de copii din Căiuți, Bacău, cu simptome de toxiinfecție alimentară. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție

În localitatea Căiuţi, judeţul Bacău, mai mulți copii acuză stare de rău, având simptome de toxinfecţie alimentară. În acest context, autoritățile au activat Planul Roşu de Intervenţie, relatează News.ro.

UPDATE 18.37. ​„Ministerul Sănătății monitorizează îndeaproape situația de la Școala Gimnazială Căiuți, județul Bacău, unde s-a înregistrat o suspiciune de toxiinfecție alimentară colectivă în rândul elevilor, după consumul de hrană furnizată de o firmă de catering (500 de porții distribuite).

Pentru gestionarea rapidă și eficientă a cazurilor, la nivelul județului Bacău a fost activat Planul Roșu de Intervenție, iar Spitalul Municipal Onești a declanșat Planul Alb.

​În urma evaluării medicale la fața locului și la unitățile sanitare, 49 de copii cu simptomatologie digestivă (grețuri și vărsături) au fost preluați pentru îngrijiri.

Dintre aceștia, 39 de copii au ajuns la Compartimentul de Primiri Urgențe (CPU) al Spitalului Municipal Onești (transportați de echipajele de intervenție sau aduși de familie), iar alți 10 au fost direcționați către Spitalul Județean de Urgență (SJU) Bacău.

În prezent, toți elevii sunt stabili hemodinamic și respirator, aflându-se sub atentă supraveghere medicală de specialitate.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bacău a demarat de urgență o anchetă epidemiologică atât la unitatea de învățământ, cât și la operatorul economic responsabil. Au fost prelevate probe din alimente și probe biologice pentru a stabili cu exactitate cauza îmbolnăvirilor”, a transmis Ministerul Sănătății.

UPDATE 17.37. „Până la acest moment, 44 persoane se află la spital, dintre care 34 la CPU Oneşti şi 10 la UPU Bacău”, a anunţat ISU Bacău.

ȘTIRE INIȚIALĂ. Conform ISU Bacău, în localitatea Căiuţi este un posibil focar de toxiinfecţie alimentară, mai mulţi copii cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani acuzând stare de rău.

La nivelul judeţului Bacău a fost activat Planul Roşu de Intervenţie.

„Până la acest moment, 20 de copii s-au prezentat la CPU Oneşti, iar 16 copii au fost evaluaţi la dispensarul din comuna Căiuţi, unde a fost constituit un Punct Medical Avansat, în vederea triajului şi evaluării medicale. La faţa locului se află personal medical, iar apelurile prin 112 continuă să fie primite şi evaluate”, a precizat sursa citată.

În cadrul misiunii participă forţe şi mijloace din cadrul ISU Bacău şi SAJ, respectiv 5 ambulanţe SMURD, 2 autospeciale pentru transport victime multiple şi 6 echipaje SAJ, urmând ca intervenţia să fie adaptată în funcţie de evoluţia situaţiei.