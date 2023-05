Știri Externe Alegeri Turcia | De ce Erdogan pleacă cu un avantaj în fața rivalului Kilicdaroglu în finala prezidențială crucială de duminică De Adrian Cochino, . Ultimul update Sâmbătă, 27 mai 2023, 07:34

Rezultatul primului tur de scrutin din 14 mai, sondajele de opinie și analiștii sugerează că actualul președinte are o șansă importantă de a câștiga un nou mandat. Comentatorii cred că omul opoziției mai are șanse de a întoarce rezultatul în favoarea sa doar dacă va convinge alegătorii care nu au votat în primul tur, scriu Associated Press, BBC și CNN.