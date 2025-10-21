Social-democrații au ieșit nervoși din sediul Guvernului, în urmă cu puțin timp, după aproximativ două ore de discuții cu cei din PNL, USR și UDMR, care au rămas perplecși când au văzut ce se întâmplă.

„Nu este clar ce s-a întâmplat, nu am înțeles reacția lor”, au spus câțiva participanți la ședință pentru Libertatea.

„Noi am plecat din Palatul Victoria după ce domnul Bolojan a spus că va gestiona tot el chestiunea cu pensiile speciale. Adică a refuzat formarea acelui grup de lucru la nivelul coaliției. Or, asta este definiția nebuniei. Să eșuezi și să faci la fel sperând în alte rezultate”, au explicat surse din partidul condus interimar de Sorin Grindeanu pentru Libertatea.

„Dânsul și-a pierdut credibilitatea pe acest subiect, nimeni din CSM, ICCJ sau asociațiile magistratilor nu vrea să vorbească cu el. De asta era nevoie de altceva”, au adăugat sursele citate.

Mai mult, social-democrații au fost deranjați și că, în aceeași ședință, nu s-a ținut cont de data propusă de ei pentru alegerile la Primăria Capitalei și s-a ales în schimb ziua de duminică, 7 decembrie, cum au cerut PNL și USR.

Amintim că ieri, 20 octombrie, Curtea Constituțională a decis, după două amânări, că legea Guvernului Bolojan care taie pensiile speciale ale magistraților este neconstituțională. Scorul la vot a fost 5-4.

CCR a transmis la scurt timp un comunicat care explica decizia, însă limbajul folosit a fost plin de formulări juridice. În esență, Curtea a spus că „lipsa avizului CSM coroborat cu neașteptarea curgerii de către Guvern a întregului termen de 30 de zile necesar obținerii acestuia încalcă art.1 alin (3) și (5) raportat la art.133 alin.(1) și art.134 alin.(4) din Constituție”.

Seara, premierul Ilie Bolojan a transmis că a citit explicația Curții Constituționale și că Guvernul pe care îl conduce va relua demersul pentru a se pune în acord cu motivarea CCR.