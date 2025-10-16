Măsura a fost luată de guvernatorul regional al Burgasului pentru toate municipalitățile din sud, inclusiv stațiunile Sveti Vlas și Elenite.

A terrible flood inundates seaside resorts in Bulgaria pic.twitter.com/lvt8wUZFRW — Slava 🇺🇦 (@Heroiam_Slava) October 3, 2025

Măsuri de precauție în zonele afectate

Locuitorii din Bulgaria sunt sfătuiți să fie extrem de precauți și să apeleze 112 în caz de urgență. Se recomandă limitarea deplasărilor nocturne și evitarea ieșirilor inutile în timpul ploilor.

În Țarevo, unde recent a fost filmată o trombă marină, autoritățile recomandă rămânerea în interior, cu excepția situațiilor absolut necesare.

Centrul de criză din Primorsko funcționează nonstop, coordonând acțiunile cu instituțiile relevante. Echipe mobile de intervenție sunt pregătite să ofere oamenilor asistență la nevoie.

Consecințe ale inundațiilor recente

Stațiunea Elenite, populară printre turiștii români, a fost grav afectată de inundații la începutul lunii. Peste 100 de litri de apă pe metru pătrat s-au acumulat, provocând pagube semnificative.

Mai multe imagini postate pe reţelele sociale arătau cum staţiunea Elenite, situată după Sveti Vlas, a fost aproape înghiţită de ape. Filmările arătau cum nivelul apei a ajuns atât de ridicat încât a inundat mai bine de jumătate dintre clădiri și străzi.

Consecințele au fost dramatice: apa s-a revărsat peste mașinile parcate, care pluteau, iar străzile erau complet sub ape. Cinci persoane au murit atunci, iar pagubele materiale sunt considerabile.

Bulgaria a cerut ajutorul UE după inundațiile care au lovit litoralul Mării Negre: record de 212 litri de ploaie pe metru pătrat.

Autoritățile iau măsuri preventive pentru a evita repetarea unei astfel de tragedii, îndemnând populația la vigilență și respectarea recomandărilor oficiale.

