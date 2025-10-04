Cum arată stațiunea de la Marea Neagră în urma furtunii de ieri

Pe pagina de Facebook Meteoplus au fost postate imagini din stațiunea Elenite, cu urmările lăsate de furtuna de ieri.

Inundațiile au făcut prăpăd în Bulgaria

Ploile torențiale din ultimele 24 de ore au provocat inundații masive în Bulgaria, amintind de dezastrul din 2023. Potrivit Balkan Insight, cel puțin trei persoane și-au pierdut viața în stațiunea Elenite.

Potrivit ministrului de interne, Daniel Mitov, un polițist de frontieră a murit în timp ce participa la operațiunile de căutare și salvare lansate în urma inundaţiilor provocate de ploile torențiale din Elenite şi zonele înconjurătoare. Celelalte două victime sunt un operator de excavator care ajuta la curăţarea resturilor după primul val al viiturii și un muncitor prins de ape într-o cameră de hotel de la parter.

În Burgas, străzile au fost inundate, iar școlile au fost închise. Situația este gravă și în alte localități din sud.

Inundațiile au lovit și stațiunile Sunny Beach și Sveti Vlas, afectând afacerile de la sfârșitul sezonului turistic. Aceeași zonă a fost grav afectată și în septembrie 2023.

În Plovdiv, transportul public a fost perturbat. În nord, ploile s-au transformat în ninsoare, blocând trecătorile montane.

