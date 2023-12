Peste mai puțin de o lună, Constantin-Alexandru Ene, din București, trebuie să ajungă la oncologii turci de la „Amerikan Hastanesi”, din Istanbul, pentru a fi evaluat și, mai apoi, pentru a începe procedurile necesare imunoterapiei. Băiatului în vârstă de 19 ani i s-a recomandat de către specialiști acest tratament, ca unică soluție în acest moment, după ce cancerul care îl chinuie de când avea 2 ani a recidivat a patra oară. Pentru a putea privi spre viitor, Alex are nevoie cât mai urgent de 200.000 de euro, valoarea tratamentului complex, care este format din patru cure.

Cele trei tumori nou apărute au rezistat la radioterapie

„Timpul s-a comprimat îngrozitor pentru fiul nostru după ce medicii turci (n.r. – de la „Amerikan Hastanesi) i-au descoperit la un control de rutină trei tumori milimetrice pe coloana vertebrală (n.r. – pe vertebrele T4, T7 și T10), într-o zonă considerată sensibilă din punctul de vedere al activității tumorale. Cum radioterapia care a țintit cele trei tumori nou apărute nu a dat rezultatele așteptate, singura soluție de tratament a rămas, în opinia specialiștilor turci, imunoterapia.

O luăm de la capăt cu alte patru ședințe (n.r. – Alex a mai trecut prin cinci cure) care însă au un preț înrobitor pentru noi. Este vorba de 200.000 de euro! La fiecare ședință i se va administra qarziba, un medicament care trebuie cumpărat înainte de proceduri, pentru că spitalul nu îl are și trebuie comandat de la altă unitate medicală, ne-a spus Elena Ene, mama lui Alex.

Alex a fost un an paralizat, dependent de scaunul cu rotile. Tumora i-a fracturat coloana vertebrală

Acesta este unul dintre dramaticele capitole ale vieții lui Alex – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România -, copil chinuit de cancer încă de când avea 2 ani (neuroblastom cu metastaze osoase gradul IV (tumori ale nervilor spinali). Pe parcursul celor 17 ani de luptă acerbă cu îngrozitoarea boală, băiatul, acum adolescent, a rezistat la trei atacuri violente ale maladiei care i-au făcut pe medicii români să privească pacientul suferind ca pe o cauză pierdută, pentru care nu se mai poate face nimic.

Oncologii turci pe mâna cărora a ajuns au reușit nu numai să-l repună pe picioare după un an în care Alex a fost dependent de scaunul cu rotile, dar și să îl salveze. I-au extirpat tumora care îi fracturase coloana vertebrală, ale cărei oase le-au „blindat” apoi cu tije metalice, într-o complicată intervenție chirurgicală.

Al patrulea asalt al cancerului

Acum, în fața celui de-al patrulea asalt al bolii (n.r. – apariția celor trei tumori pe coloana vertebrală chiar și după cinci cure de imunoterapie), Alex are iar nevoie de sprijinul oamenilor cu suflet și al fundațiilor. Băiatul are, în acest moment, conform specialiștilor, o singură șansă să poată lupta cu cancerul: să treacă iar prin alte patru cure de imunoterapie, tratament care este preconizat să înceapă la jumătatea lunii ianuarie a anului viitor. Însă, pentru a putea începe procedurile salvatoare, Alex are nevoie de 200.000 de euro.

„Nu putem să ne privim copilul în ochi cum se stinge. Vă implor să ne ajutați!”

„Conform planificării, trebuie să ajungem la Istanbul în jurul datei de 15 ianuarie, anul viitor. Însă pentru a putea începe procedurile pentru imunoterapie, avem nevoie de cel puțin 50.000 de euro, atât cât costă doar o primă etapă a tratamentului. Este vorba de costurile unui medicament (n.r. – qarziba) pe care spitalul unde Alex este pacient nu îl are, fiole care trebuie comandate. Însă suma totală este de 200.000 de euro, pentru că sunt patru cure consecutive de imunoterapie… Bani pe care nu îi avem…

Suntem disperați, avem mare nevoie de ajutor să ne salvam băiatul… Specialiștii îi dau peste 80 la sută șanse de vindecare, dar fără bani ce să facem?… Nu putem să ne privim copilul în ochi cum se stinge… Vă implor să ne ajutați cu cât de puțin, pentru că fiecare leu primit de la oameni cu suflet mare sau de la fundații ne va apropia de acel tratament… Acum, e singurul care poate distruge acele tumori care au rezistat la radioterapie și la alte medicamente.

Rezultatele testelor genetice le vor arăta medicilor turci dacă mai este nevoie de vreun medicament suplimentar cu care să «lovească» precis acele tumori”, este apelul disperat pe care mama lui Alex îl face prin intermediul Fundației Ringier România.

Alex e îndrăgostit de învățătură

Chiar dacă cumplita maladie îl chinuie îngrozitor, Alex refuză să abandoneze școala. Așa cum a putut, între două tratamente, între două drumuri făcute în Turcia, a terminat școala generală și a intrat la unul din cel mai bine cotate licee din țară: Colegiul Național Sf. Sava, din București, unde este în clasa a XI-a.

Dragostea pentru învățătură l-a făcut să parcurgă anii de școală și cu ajutorul profesorilor de sprijin sau cu cel al învățământului de la distanță. Pentru ca fiul ei să nu mai piardă un al treilea an de învățământ (n.r. – Alex a amânat deja doi ani medical, între 2017 și 2019), mama adolescentului încercă să obțină aprobările necesare pentru ca băiatul ei să poată parcurge, legal, anul doi liceu. Fie de la distanță, fie cu sprijin didactic, așa cum s-a mai întâmplat.

Cei care doresc să îl ajute pe Alex o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «ALEX» sau folosind următoarele conturi ale Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – LEI

RO02 RZBR 0000 0600 1552 6177 – EURO

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5 % din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.

