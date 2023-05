„Eu nu am o informaţie legată de o grevă generală. Am avut o întâlnire destul de lungă ieri cu cei de la Sanitas, am ascultat revendicările lor, unele cred că sunt rezolvabile, altele, care persistă de mai mulţi ani, trebuie discutate cu Guvernul şi luată o decizie”, a spus Alexandru Rafila la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

„În mod evident trebuie să fim cu toţii realişti şi să ţinem cont şi de dificultăţile economice prin care trecem, încât să găsim o soluţie care să permită anumite corecţii pentru modul în care personalul medical este salarizat sau primeşte anumite drepturi, pentru că, să nu uităm, şi acest lucru trebuie luat în discuţie şi să sperăm că nu ajungem într-o situaţie a unui conflict major de muncă”, a adăugat el.

Federaţia Solidaritatea Sanitară a anunțat că va fi declanșată o grevă de avertisment pe 27 iunie, iar pe 1 iulie se va intra în grevă generală. Sindicaliștii au precizat că acțiunile de protest vor fi organizate după învestirea noului Guvern, care va fi condus de Marcel Ciolacu, „pentru a maximiza șansele ca revendicările angajaților din sănătate să fie satisfăcute”.

