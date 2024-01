„Au fost discuții tripartite, pentru că au fost prezenți și reprezentanți ai Comisiei Europene, care este semnatara contractului. Ei ne-au propus o variantă, în care să cumpărăm o cantitate de vaccinuri, pe care trebuia să ne livreze și, tot așa, nu avem ce să facem cu ele, iar pentru dozele pe care nu le luăm să plătim o sumă de bani compensatorie, Ori, nici nu permite legislația, în momentul de față, o astfel de soluție: să plătești pentru ceva ce nu ți se furnizează”, a precizat Alexandru Rafila, la TVR INFO.

Această propunere a fost respinsă și de Polonia, și de către Ungaria, celelalte două state din UE aflate în litigiu cu firma Pfizer.

„Suntem trei țări într-un litigiu comercial cu această companie”, iar în procesul care va urma, România ar putea să-și coordoneze apărarea cu Polonia și Ungaria, anunță ministrul sănătății.

„Încercăm să ne coordonăm, am avut discuții cu reprezentanții Poloniei – am avut o primă discuție – am schimbat informații, rămâne să vedem dacă putem să facem această coordonare. Ne-am dori și noi și ei și-ar dori, astfel încât să avem un punct de vedere comun, pentru că până la urmă este vorba despre aceeași speță”, a spus Alexandru Rafila.

Recomandări Transcarpatia, regiunea din Ucraina pe care liderii de extremă dreapta din Ungaria și România vor să o revendice: 81% ucraineni, 12% maghiari și 2,6% români

Companiile farmaceutice Pfizer și BioNTech au dat România în judecată în decembrie 2023, acuzând țara noastră că a încălcat contractul semnat în mai 2021 pentru achiziția de vaccinuri anti-COVID-19.

Urmărește-ne pe Google News