Cel mai sărac ministru al României nu are casă, mașină sau terenuri, dar a împrumutat PSD cu 198.000 de lei

Cel mai sărac ministru din ultimii ani

Alexandru Rogobete, actualul ministru al Sănătății, este, potrivit declarației sale de avere, cel mai sărac membru al Guvernului României din ultimii ani. În vârstă de 34 de ani, medicul nu deține nicio casă, niciun teren, niciun apartament, nicio mașină și nici obiecte de artă, bijuterii sau alte bunuri de valoare.

Alexandru-Florin Rogobete nu are nicio proprietate înregistrată pe numele său. Foto: Camera Deputaților

Declarația de avere publicată pe site-ul Camerei Deputaților și arată o situație financiară surprinzător de modestă pentru un om aflat la vârful ministerului: are doar câteva conturi bancare în lei și unul în euro, precum și trei fonduri de investiții, printre care pensii private sau alte sisteme de economisire.

Fără proprietăți, dar cu un împrumut masiv către PSD

Deși nu are nicio proprietate înregistrată pe numele său, Rogobete a reușit în 2024 să împrumute Partidul Social Democrat cu suma de 198.000 de lei. O sumă considerabilă, dacă ținem cont că, potrivit declarației sale, veniturile sale din anul 2024 nu depășesc 185.000 de lei cumulat.

Alexandru Rogobete a a împrumutat PSD cu 198.000 de lei în 2024. Foto: Camera Deputaților

În martie 2025, ministrul și-a vândut și autoturismul personal cu 45.000 de lei. Sursele de venit declarate provin exclusiv din activitatea sa profesională, salariul de asistent universitar ATI la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara și salariul de secretar de stat în Ministerul Sănătății, funcție deținută înainte de a fi promovat ministru.

În total, în anul 2024, Rogobete a câștigat 66.504 lei de la UMF Timișoara și 118.976 lei din funcția de secretar de stat. Suma totală de 185.480 de lei (aproximativ 37.000 de euro) pare mică raportat la cheltuielile și la donația politică de aproape 200.000 de lei.

De la Caraș-Severin la Ministerul Sănătății

Alexandru Florin Rogobete s-a născut în județul Caraș-Severin și a urcat rapid în ierarhia profesională și politică. Este medic specialist în Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) și are o carieră academică solidă, dublată de activitate de cercetare.

Între 2014 și 2016, a fost bursier Erasmus în Franța și Belgia, unde a studiat modele de organizare a sistemului sanitar. După revenirea în țară, s-a implicat în proiecte de cercetare medicală și a devenit doctor în științe medicale, cu o teză dedicată markerilor de inflamație și răspunsului imun la pacienții critici — o lucrare apreciată și premiată la nivel național.

În 2019, a obținut a doua diplomă de licență la Facultatea de Medicină din Timișoara, iar în 2022 a absolvit masteratul în managementul serviciilor sociale și de sănătate la aceeași universitate. El a fost numit în funcție în iunie 2025.

Financial Times a întocmit recent o listă a europarlamentarilor care câștigă cel mai mult din a doua slujbă – iar rezultatele au arătat că politicienii români se află în prim-plan. Conform celei mai recente baze de date, cel mai bogat dintre toți europarlamentarii este românul Gheorghe Piperea.

