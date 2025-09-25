Acest subiect a generat însă tensiuni majore între PSD și PNL în ultimele săptămâni. Drept urmare, pe 17 septembrie, cele patru partide, PSD, PNL, USR și UDMR, au discutat în ședința de coaliție posibilitatea ca plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază să continue și după 1 octombrie. Atunci, partidul condus de Sorin Grindeanu a prezentat un document prin care a explicat cu date concrete motivul pentru care măsura trebuie prelungită, iar Ilie Bolojan a fost mai flexibil și nu a refuzat propunerea. Mai mult, premierul și președintele PNL a cerut răgaz de o săptămână ca să studieze documentul venit de la PSD și să ceară și alte date, înainte să ia o decizie finală, potrivit surselor Libertatea.

Apoi, marți, 23 septembrie, șeful Executivului a stabilit în coaliție că alimentele de bază vor rămâne cu adaos plafonat încă 6 luni, adică până la 31 martie 2026. Iar decizia lui Bolojan a fost oficializată printr-o Ordonanță de Urgență azi, 25 septembrie.

Cele mai importante alimente care sunt vizate de această măsură sunt pâinea, laptele, iaurtul, ouăle, carnea de pui și de porc, legumele și fructele.

