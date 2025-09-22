„Premierul Bolojan spune să nu ne pripim cu decizia de prelungire a adaosului comercial la alimente! De ce trageți de timp, domnule premier? De ce vă ia atât să cântăriți o decizie atât de simplă? Prelungirea plafonării ține prețurile jos pentru cetățeni – încetarea plafonării duce prețurile sus, pentru profitul marilor retaileri. Ce vă împiedică să vă decideți, domnule Bolojan?”, a scris Marius Budăi pe Facebook.

Social-democratul consideră că amânarea deciziei este intenționată și că, dacă plafonarea expiră la 1 octombrie, comercianții pot majora prețurile timp de cel puțin o lună, ceea ce le aduce profituri mai mari, dar și venituri suplimentare pentru bugetul de stat, prin impozitele încasate.

„Eu însă vă anunț că PSD a luat în calcul un astfel de scenariu. Dacă premierul nu va lua o decizie până mâine, PSD va trece o lege prin Parlament, până la 1 octombrie, astfel încât plafonarea la alimente să nu fie întreruptă”, a conchis Budăi.

Mesajul a venit în contextul în care premierul Ilie Bolojan nu este astăzi în țară, ci la Bruxelles, unde discută starea economiei și a finanțelor României. Iar potrivit informațiilor Libertatea, o nouă ședință a coaliției este așteptată mâine, 23 septembrie.

Amintim că subiectul renunțării la plafonarea adaosului comercial a generat tensiuni în ultimele zile. Pe 12 septembrie, surse din PSD au declarat pentru Libertatea că premierul Ilie Bolojan a cerut în iunie ca plafonarea să nu mai continue din 1 octombrie. În replică, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a spus că decizia neprelungirii s-a luat în coaliție și că nimeni nu s-a opus.

Pe 17 septembrie, cele patru partide, PSD, PNL, USR și UDMR, au discutat în ședința de coaliție de la Palatul Victoria posibilitatea ca plafonarea la alimentele de bază să continue după 1 octombrie.

Atunci, partidul condus de Sorin Grindeanu a prezentat un document prin care a explicat cu date concrete motivul pentru care plafonarea la alimente trebuie prelungită, iar Ilie Bolojan a fost mai flexibil și nu a refuzat propunerea. Mai mult, premierul și președintele PNL a cerut răgaz de o săptămână ca să studieze documentul venit de la PSD și să ceară și alte date, înainte să ia o decizie finală, potrivit surselor Libertatea.

