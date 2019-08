Printre aceștia se numără tinerii morți în Colectiv, Alexandra și Luiza din Caracal și bărbatul mort după ce a fost gazat la protestul din 10 august 2018.

Pe altarul amenajat sunt puse fotografii cu Alexandra și Luiza, victimele criminalului din Caracal, Ilie Gâzea, bărbatul de 62 de ani din Teleorman care a murit la o săptămână după ce a inhalat gazele lacrimogene ale jandarmilor la protestul din 10 august 2018, și cei 65 de tinerii care și-au pierdut viața în urma incendiului de la Colectiv.

Pe altar au fost puse și imagini cu persoane fără chip și cu semnul întrebării pe față.

Mai mulți protestatari s-au oprit la acest altar improvizat și au aprins candele în memoria celor morți.

Se împlinește un an de la protestul din 10 august 2018, considerat unul dintre cele mai violente mișcări din istoria post-decembristă, exceptând, desigur, „mineriadele”. Sâmbătă are loc o nouă manifestație în Piața Victoriei, în amintirea evenimentelor de acum un an.

