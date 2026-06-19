Un jucător din Târgu Jiu a obținut 160.155,50 de lei la categoria a II-a a jocului Loto 5/40, alegând combinația câștigătoare la o agenție locală.

Totodată, un alt premiu substanțial a fost revendicat la tragerea Noroc. De data aceasta, un jucător din Iași va pleca acasă cu 242.395,92 de lei, după ce a jucat un bilet norocos la o agenție din oraș.

Zilele trecute, o tânără de 28 de ani din Brașov a câștigat premiul de categoria I la extragerea Joker din 14 iunie, în valoare de 3,5 milioane de lei (peste 680.000 de euro). Câștigul a fost revendicat marți.

Jucătoarea, care participă la loto de aproximativ trei ani, a declarat că de un an joacă constant la Joker, Loto 6/49 și Loto 5/40, iar ocazional își încearcă norocul și la loz.

Anterior, premiul de categoria I la Joker s-a câștigat în data de 19.04.2026 și a fost în valoare de 65.969.447,56 de lei.

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