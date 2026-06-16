Jucătoarea, care participă la loto de aproximativ trei ani, a declarat că de un an joacă constant la Joker, Loto 6/49 și Loto 5/40, iar ocazional își încearcă norocul și la loz.

Biletul câștigător a fost achiziționat online, pe platforma bilete.loto.ro, și a inclus o variantă la Joker și una la Noroc Plus. Tânăra a folosit opțiunea Quick Pick, fără a selecta numere preferate.

„Este adevărat, se poate câștiga. Am reușit. Pentru mine este un nou început. Continuați să jucați și să sperați!”, a transmis ea prin intermediul Loteriei Române.

Din dorința de a-și proteja intimitatea, câștigătoarea a ales să rămână anonimă.

După reținerea impozitului, câștigătorul ar urma să încaseze 2.154.101,33 de lei. Cu alte cuvinte, din premiul brut de 3.565.252,21 lei, statul reține peste 1,4 milioane de lei, iar câștigătorul rămâne cu puțin peste 2,15 milioane de lei.

Acesta este al doilea câștig de categoria I obținut în 2026 la Joker. Ultima dată, premiul de categoria I la Joker a fost câștigat pe 19 aprilie 2026, când valoarea premiului a fost mult mai mare: 65.969.447,56 de lei.

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