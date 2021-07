Când am fost pusă în situația de a-mi alege liceul, cu trei ani în urmă, nu știam ce îmi doresc cu adevărat. Obținerea unei note mari la examen m-a făcut să aleg un profil care este în totală contradicție cu ceea ce sunt eu și ceea ce îmi place să fac. Mie îmi plăceau româna și limbile străine, dar fiindcă aveam medie bună și mulți colegi din generală mergeau la mate-info, am luat-o și eu pe calea asta.

Dacă eu am făcut așa, mi-am pus următoarea întrebare: Cum își aleg elevii români liceul?

Pentru a afla, am realizat un chestionar cu răspunsuri anonime, care a fost completat de 100 de elevi cu vârste între 14 și 18 ani, provenind atât din mediul urban, cât și din cel rural. Am luat în considerare atât înscrierea la licee teoretice, cât și la cele vocaționale și tehnologice. Nu este un studiu reprezentativ pentru elevii de liceu, dar oferă o imagine cu privire la cum văd cei de vârsta mea această etapă.

Elevii vor începe de pe 16 și până pe 22 iulie să-și completeze formularele cu opțiunile pentru liceu. Pe site-ul Ministerului Educației absolvenții de gimnaziu găsesc acum listele cu liceele și specializările din fiecare județ, cu ultima medie de admitere de anul trecut, ca să se orienteze. Cu cât ai o notă mai mică, cu atât ești sfătuit să completezi mai multe opțiuni, până la 180, ca să fii sigur că ești acceptat măcar la un liceu. Până în august, elevii vor ști la ce licee au intrat.

Decizii, decizii

Cu ce mă îmbrac la banchet?, merg la mall sau în parc?, Tik Tok sau Instagram?, învăț la română sau la istorie? Decizii peste decizii. Iar luarea lor este considerată abilitate de viață. Un studiu psihologic realizat la Universitatea Princeton arată că noi punem eticheta de „persoană de încredere” în primele 100 de milisecunde de când vedem fața cuiva. Liceele nu au „o față”, ci multe fațete pe care elevii le iau în considerare. Iată care sunt criteriile cele mai importante pentru alegerea lor, potrivit studiului nostru empiric:

profilurile disponibile;

prestigiul;

activitățile și cluburile extrașcolare;

rata de promovare a examenului de bacalaureat;

competitivitatea elevilor;

apropierea de domiciliu;

renumele profesorilor.

Dar cât contează fiecare dintre ele pentru absolvenții de gimnaziu?

„Imediat ce am terminat școala gimnazială, mi-am pus în gând faptul că trebuie să merg la un liceu unde să mă simt bine integrat, să am multe lucruri de învățat și să pot să mă dezvolt cât mai mult posibil. Tot felul de întrebări apăreau în acel moment. «Oare mă voi descurca?», «Mă voi înțelege cu ceilalți elevi?»”, povestește Marius C., elev în clasa a unsprezecea într-unul dintre cele mai bune licee din țară.

91% aleg după profiluri și prestigiu

În topul clasamentului criteriilor de alegere se află profilurile disponibile și prestigiul liceelor. 91% dintre cei intervievați au acordat o notă între 4 și 5 (în chestionar 5 a fost nota maximă) acestor criterii.

„În general, alegerea liceului o fac în funcție de profilurile pe care acesta le are și de materiile pe care se pune accent. Bineînțeles, pentru mine contează și cum sunt liceele considerate, cel mai bun, al doilea cel mai bun etc.”, mărturisește Raisa C., elevă în clasa a opta la Școala Gimnazială „G. E. Palade” din Buzău.

Criteriile ar fi: oportunitățile/cluburile extrașcolare de care dispune liceul, profilurile disponibile în funcție de ceea ce îmi doresc și cariera pe care vreau să o urmez după terminarea studiilor liceale, prietenii care sunt deja admiși în liceul respectiv sau cei care îl au ca opțiune, cât și prestigiul liceului. Raisa C., elevă:

Mulți elevi aleg să urmeze profiluri vocaționale, pentru a dobândi competențe aprofundate în carierele pe care și le doresc: „La terminarea liceului vreau să am o meserie frumoasă, pe care o iubesc, aceea de învățătoare, de aceea voi alege un liceu cu profil pedagogic”, a scris un alt elev. Copiii mai pot alege între liceele sportive, economice și cele cu profiluri artistice.

Foarte important pentru elevi a fost existența unor cluburi și activităților extrașcolare. 80% dintre elevii intervievați au acordat nota maximă acestui criteriu din punct de vedere al importanței sale.

Cei care au răspuns și-au mărturisit și dorința de implicare socio-culturală pe care și-o pot îndeplini numai cu suportul liceului potrivit: „În alegerea liceului, mă bazez pe următoarele criterii: competențele profesorilor, «porțile» ce mi se deschid odată ce sunt admisă în liceu și activitățile culturale din cadrul acestuia”, afirmă Alessia D., elevă tot în clasa a opta.

Mulți elevi pasionați de domeniul limbilor străine, au optat sau vor opta pentru profiluri cu program bilingv sau pentru licee care permit studierea unor limbi „exotice” precum japoneza, turca, chineza sau mai obișnuitele spaniolă și italiană.

Rata de promovare a examenului de bacalaureat și competitivitatea elevilor din liceul dorit reprezintă alte două criterii de bază în această alegere importantă pentru peste 53% dintre respondenți. Apropierea de domiciliu și renumele profesorilor se află, de asemenea, pe lista criteriilor menționate.

Câțiva dintre elevii de clasa a unsprezecea și a douăsprezecea intervievați au ținut să precizeze că, înaintea unei astfel de decizii, elevii de clasa a opta trebuie să ia în calcul toate posibilitățile și să nu ezite să vorbească cu colegi mai mari despre experiențele lor și despre cum au trecut ei prin aceasta perioadă: „Pentru a alege liceul m-am bazat foarte mult pe interesele pe care le am. Am avut oportunitatea de a participa la foarte multe activități legate de licee, profil și am vorbit și cu elevi care aveau aceleași interese ca și mine, iar experiențele altora m-au ajutat să îmi creionez și mai bine alegerea”, povestește Sabina B..



Articolul integral, pe Școala 9.







PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan a răbufnit: „Prietenaș, dacă nu eram eu, te distrugeau!”. N-a mai rezistat și a dat cărțile pe față

Playtech.ro BOMBĂ! Ce făceau Brigitte, Amalia și Ilie Năstase în trei! Soția lui Florin Pastramă a recunoscut abia acum

Observatornews.ro Șoferul care a mutilat pe viață doi tineri, la Baia Mare, nu e la primul accident. Martorii au fost șocați de reacția lui: ”O stat și râdea”

HOROSCOP Horoscop 5 iulie 2021. Peștii trebuie să își țină sub control tot felul de porniri mai mult sau mai puțin războinice

Știrileprotv.ro Cum a murit bărbatul cu cea mai mare pensie specială din România. Încasa peste 78.000 lei pe lună

Telekomsport Virologul chinez dezertor dă peste cap ce se ştie despre apariţia Covid-19. "Am fost recrutată în secret". A dezvăluit unde "a fost fabricat"

PUBLICITATE Știi care este diferența dintre igienizare și dezinfectare? (PUBLICITATE)