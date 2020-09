Maria* avea 13 ani când părintele ei a agresat-o sexual prima oară. În octombrie 2019, după luni de suferinţă, fata i-a spus totul mamei, care era la muncă în Spania. Alertaţi, procurorii din Ploieşti au deschis o anchetă.



Una dintre cele mai importante probe ale lor a fost o discuţie dintre agresor şi victima care, deşi doar un copil, a avut curajul să-l înfrunte. “Promite-mi că nu mai te dezbraci, că nu mai te urci peste mine”, îi cere fata tatălui ei, la telefon. “Nu mai vin nici la tine-n dormitor”, se jură bărbatul.



Stâncile greu de urnit

“Părinții incestuoși, cei care își abuzează în mod cronic copiii în familie, sunt cei mai rezistenți la anchetă. Sunt stânci!”, spunea comisarul șef dr. Dorin Dumitran, profilerul Poliției Române, într-un interviu acordat ziarului Libertatea anul trecut.



În primele zile de anchetă, tatăl Mariei a fost într-adevăr un munte de granit. Bărbatul de 34 de ani a spus că fiica lui fabulează şi că vrea să-i facă rău, doar pentru că el ar fi aflat că ea a întreţinut relaţii sexuale cu prietenul ei, Matei* şi că nu mai este “fată mare”.



Dar la 3 octombrie 2019, a doua zi după ce poliţia a aflat de abuzul sexual săvârşit de tatăl Mariei, fata de 14 ani a fost supusă un examinări medico-legale, iar raportul a concluzionat că ea “e virgină din punct de vedere anatomic”.



Mama nu a crezut-o pe fată

În aceeaşi zi, poliţiştii au mers în apartamentul unde a locuit fata. Tatăl fetei “se afla în imobil, în stare de ebrietate”, se precizează în rechizitoriu. “Se afla în camera fiicei sale, pe pat, îmbrăcat în chiloți și maiou, și se uita la fotografii cu minora. Autorul a justificat acest gest prin faptul că nu ştia unde se află fiica sa și îi era foarte dor de aceasta”.



Singura care l-a crezut a fost soţia lui, care muncea de 10 ani în Spania. La câteva zile după ce fiica ei i-a mărturisit agresiunea, mama Mariei a pus totul la îndoială şi a decis ca minora să fie internată într-un centru de plasament.



Agresor: “Nu-ți fac nimic, tati, mă jur pe ce vrei tu”.



La acel moment, singura probă din dosar era mărturisirea fetei. Prea puţin, dar procurorii n-au abandonat şi au cerut mandat pentru interceptarea telefonului agresorului.

Iar în seara zilei de 10 octombrie 2019, tatăl a fost sunat chiar de fiica lui, care îi spunea că a făcut rost de un mobil de la o prietenă din centru, că nu se simte bine acolo şi că ar vrea să se întoarcă acasă.

Însă, pentru asta, îl avertiza fata, el trebuie să-i promită că nu se mai atinge de ea. Discuţia dintre cei doi a durat circa 15 minute. Redăm câteva pasaje relevante din stenograma convorbirii în care fata îl determină pe bărbat să recunoască agresiunea.



VICTIMĂ: Uite, fii atent! Eu o să vin acasă, doar dacă-mi promiți că nu mai faci ce mi-ai făcut, că n-o să mai vii la mine-n cameră, că n-o să te mai dezbraci, că n-o să te mai urci…

AGRESOR: Nu ți-am greșit cu nimic și-ți promite tati că nu te bate, nu nimic, că uite, mama, i-am dat numărul lu’ mama, ca să o sune pe mă-ta, să vadă. Vino acasă, babi!

VICTIMĂ: Vin acasă doar dacă-mi promiți că nu mai vii la mine-n cameră, că nu mai te dezbraci…

AGRESOR: Nu mai vine tati nici în cameră, nicăieri. (…)

VICTIMĂ: O să-mi retrag și plângerea de la poliție doar dacă-mi promiți lucrurile astea. Deci, îmi promiți că nu mai…

AGRESOR: Da, tati, fac orice, ce vrei tu, numai să știu eu că ești acasă, babi (n.l. – plânge), că m-am săturat cât am plâns, tati!



VICTIMĂ: Da promiți că nu mai îmi faci ce mi-ai făcut?

AGRESOR: Nu-ți fac nimic, am spus.

VICTIMĂ: Păi, promite, că nu mai te dezbraci, că nu mai te urci peste mine.

AGRESOR: Nu mai vin nici la tine-n dormitor. Vin dacă te-ntreb ceva, dacă ți-e foame. Dacă vrei să mănânci, bine, dacă nu, iară bine.



VICTIMĂ: Păi, până… până la urmă eu sunt fata ta, nu sunt iubita ta, ți-am mai zis!

AGRESOR: Bine, așa e, tati, așa e! Te rog eu frumos.Te rog frumos, tati, te rog din toată inima.



VICTIMĂ: Nu, nu, nu, nu, da ia zi și tu mie, de ce mi-ai făcut așa? Că nu știu…

AGRESOR: Bine, să fie ca tine, haide, te rog frumos, hai, tati, că nu mai pot, cât vrei să mai plâng, tati? Că din cauză că nu mai pot să dorm bine (n.l. – plânge), de ce nu vrei să mă-nțelegi?



VICTIMĂ: Ia, ascultă! Nu mă deranja bătaia, cât mă deranja faptul că te dezbrăcai și te frecai de mine.

AGRESOR: Bine, tati, să fie ca tine, dacă mai fac eu așa ceva, dacă tu crezi asta! Haide!

VICTIMĂ: Am rămas cu o traumă, mă frate, pentru că eu sunt copil, nu sunt… iubita ta, nu….

AGRESOR: Bine, tati, bine, unde ești? Zi, ca să știu.



VICTIMĂ: Da promiți că nu mai îmi faci ce mi-ai făcut, da?

AGRESOR: Da, tati. Jur unde vrei tu, și la biserică, haide! Haide, babi!

VICTIMĂ: Că și eu vreau să vin acasă, da mi-e frică de tine, c-o să faci din nou chestiile alea.

AGRESOR: Nu-ți fac nimic, tati, m-am jurat, mă jur pe mine, tati! Mă jur pe ce vrei tu. Uite, să dea Dumnezeu, eu să mor și tu să mori, și frac-tu să moară, și toți nepoții mei, dacă eu mai pun mâna pe tine sau dacă mai îți fac eu ceva, haide! Că nu e… haide…



La un moment dat, în timpul discuţiei, tatăl îşi şantajează emoţional fiica şi o ameninţă că se va sinucide. “Tu ce faci, tată, tu vrei să mă bagi pe mine la pușcărie, tati? Păi, îmi dă 17 ani, 20 de ani… Cine stă acolo, tati, atâta? Ce să fac, dacă fata mea nu vrea, fac și eu ca ea, nu știu ce am făcut și asta e, o să creadă și poliția, și toți. Nu mă duc la pușcărie și bag cuțitu-n mine și asta e”.



Victima e urmărită şi hărţuită în centru



Interceptările telefonice au dezvăluit şi cum, câteva zile mai târziu, tatăl agresor l-a sunat pe prietenul fetei, cerându-i să-l ajute să o convingă pe Maria să-și schimbe declarațiile de la poliție.



După ce fata a fost internată în centru, tatăl a mers zilnic acolo. El îi făcea semne Mariei, peste gardul curţii, cerându-i să vorbească cu el, iar într-o zi a fotografiat-o, în timp ce ea se dădea în leagăn.



Aflase la ce cameră locuieşte Maria, iar paznicul instituţiei l-a surprins aruncând cu castane către acel geam. De fiecare dată când apărea, angajaţii centrului aveau grijă să o ascundă rapid pe fată în clădire.



La 14 octombrie 2019, tatăl Mariei l-a convins pe Matei, spunându-i că el e analfabet, să-i scrie fetei un bilet, în numele lui. Apoi a mers şi a aruncat biletul în curtea centrului, rugând o copilă de acolo să i-l dea Mariei.



Agresorul ameninţă din nou cu sinuciderea



“În acel bilet, mă ruga să-mi retragă plângerea, pentru că îl bag în pușcărie, iar el se va sinucide”, le-a dezvăluit Maria anchetatorilor. “Mi-a cerut să mă întorc acasă, iar pentru asta, să fiu cât mai tristă în centru, să nu mai vorbesc cu nimeni şi să refuz mâncarea, pentru ca personalul să mă întrebe ce am păţit, iar eu să le spun că am minţit în reclamaţia de la poliţie și că vreau să mă întorc la tatăl meu”.



La finalul mesajului, agresorul sexual i-a cerut fiicei lui să rupă biletul, după ce-l citeşte, şi să-l arunce la baie.



Speriată de gândul că tatăl se va sinucide din cauza ei, Maria a făcut întocmai cum i-a cerut el şi după câteva zile i-a spus psihologului din centru că a minţit şi că nu a fost agresată sexual niciodată.



Dar ancheta penală avansase mult. Bărbatul cercetat a fost supus testului poligraf şi s-a descoperit că el minte, la întrebările relevante cauzei. Peste câteva zile, procurorii au dispus efectuarea unei evaluări psihologice a victimei.



Experţii confirmă: fata spune doar adevărul



Putea să inventeze fata de 14 ani tot scenariul agresiunii sexuale la care a fost supusă? În raportul de evaluare psihologică, expertul spune că există “o congruență între relatările verbale și reacțiile nonverbale, emoționale și comportamentale”. Fata a avut un discurs coerent și a oferit faptele clare privind abuzurile la care a fost supusă de către tatăl ei, arată expertul.



A dat detalii privind abuzurile sexuale, pe care nu ar fi avut de unde să le știe, dacă nu le-ar fi trăit personal.

Raportul de evaluare psihologică a victimei:

Atunci când evoca momentele în care a fost agresată sexual, Maria intra în “îngheţare corporală”. “Nu există dubii referitoare la potențialul traumatic al evenimentelor asupra fetei, ea reflectă corect și precis realitatea traumatică, și nu există indicii de disimulare”, spune expertul care a descoperit şi că minora a prezentat risc suicidal.



Agresorul a recunoscut faptele, dar apoi s-a răzgândit



La 21 noiembrie 2019, procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești au cerut şi au obţinut arestarea preventivă a tatălui agresor. Pus în faţa probelor, el a recunoscut abuzul sexual la care şi-a supus fiica.



A mărturisit că, după ce a agresat-o sexual prima dată, a regretat puternic și i-a spus fetei că o să se arunce pe geam, dacă îi va mai face vreodată acele lucruri. Fata l-a întrebat pe tatăl ei, în dialogul telefonic interceptat, de ce i-a făcut asta, iar el a evitat răspunsul. Aceeaşi întrebare i-au pus-o şi anchetatorii. Lor le-a spus că nu și-a dat seama, că nu știe ce a gândit atunci, dar că acum regretă.



Regretul lui a durat câteva zile. Trimis în judecată în decembrie 2019, a declarat în faţa instanţei că nu mai recunoaşte săvârșirea faptelor şi că procurorilor le-a făcut mărturisirea, convins fiind că aşa va sta mai puțin timp în arest preventiv.



Dar “niciun părinte nu ar putea să-și asume fapte de o gravitate atât de mare, în ipoteza inexistenței lor, indiferent de ce ar putea spune agenții de poliție cu ocazia arestării preventive”, au subliniat judecătorii, în motivarea deciziei.



La 2 septembrie 2020, Curtea de Apel Ploieşti l-a condamnat definitiv pe tatăl Mariei la 7 ani și 8 luni de închisoare. El a fost obligat să-i plătească fetei 30.000 de euro daune morale, iar instanţa i-a interzis ca, timp de 3 ani după executarea pedepsei, să comunice cu victima sau să-şi exercite drepturile părinteşti.



* Protejăm identitatea copiilor victime ale infracţiunilor contra libertății și integrității sexuale, dar şi identitatea cunoscuţilor lor, pentru a exclude orice risc de expunere.







