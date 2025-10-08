Olena Hetmanciuk a declarat că nu are alte informații decât cele relatate în presă cu privire la intenția președintelui american Donald Trump de a furniza Ucrainei rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk.

Cu toate acestea, ea a adăugat că „este important să le clarificăm rușilor că orice este posibil”. „Toate opțiunile sunt pe masă”, a subliniat ambasadoarea Ucrainei la NATO.

„Apărarea aeriană este extrem de importantă, dar, în cele din urmă, este ca niște analgezice, iar pentru a ajunge la sursa durerii trebuie să lovim adânc”, a conchis Olena Hetmanciuk.

Regimul de la Moscova duce o uriașă campanie propagandistică menită descurajării lui Donald Trump de a nu livra Ucrainei rachete Tomahawk. După declarațiile coordonate făcute marți de purtătorul de cuvânt al Kremlinului și fostul președinte rus Dmitri Medvedev, subiectul a fost reluat miercuri de viceministrul de externe Serghei Riabkov, care a amenințat Statele Unite cu consecințe grave.

Donald Trump a încercat să se apropie de regimul de la Moscova pentru a găsi o soluţie la războiul din Ucraina și a ajuns până acolo încât la primit pe liderul rus Vladimir Putin în Alaska, pe 15 august. Însă toate eforturile de pace ale președintelui american au fost respinse de Putin, care a răspuns la fiecare apel telefonic cu atacuri aeriene mai puternice în Ucraina. În plus, liderul rus s-a simțit încurajat să impună condiții de neaccepat pentru înghețarea războiului său. Prin urmare, liderul republican de la Casa Albă pare să fi ajuns la concluzia că Putin nu înțelege decât limbjul presiunilor, inclusiv militare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE