Statele Unite trebuie „să înțeleagă amploarea și gravitatea consecințelor” furnizării de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina, a transmis Riabkov, potrivit Ukrainska Pravda.

Viceministrul rus de externe a insinuat totodată că Statele Unite s-ar implica din nou în războiul din Ucraina, pe motiv că „utilizarea ipotetică a unor astfel de sisteme este posibilă doar cu implicarea directă a personalului american”.

El a mai cerut Casei Albe și Pentagonului să „abordeze întreaga situație cu sobrietate, sensibilitate și responsabilitate”.

Riabkov a constatat totodată o „epuizare” a „impulsului puternic” creat după summitul din Alaska dintre președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin Vladimir Putin. În timp ce Donald Trump intenționează să ofere Ucrainei rachete Tomahawk tocmai din cauza refuzului lui Vladimir Putin de a încheia războiul, Riabkov susține că această „epuizare” este din vina „americanilor” și „acțiunilor distructive ale europenilor”.

Donald Trump a încercat să se apropie de regimul de la Moscova pentru a găsi o soluţie la războiul din Ucraina și a ajuns până acolo încât la primit pe Vladimir Putin în Alaska, pe 15 august. Însă toate eforturile de pace ale președintelui american au fost respinse de Vladimir Putin, care a răspuns la fiecare apel telefonic cu atacuri aeriene mai puternice în Ucraina. În plus, liderul rus s-a simțit încurajat să impună condiții de neaccepat pentru înghețarea războiului său.

În ultimele săptămâni, Donald Trump s-a declarat tot mai frustrat faţă de Vladimir Putin și a comparat Rusia cu un „tigru de hârtie”.

Pe de altă parte, Serghei Riabkov a acuzat Statele Unite că pregătesc un test nuclear și a avertizat că Rusia va proceda imediat la fel. O acuzație similară a fost făcută și de Vladimir Putin.

Dmitri Peskov a susținut marți că înarmarea Ucrainei cu rachete americane Tomahawk ar reprezenta o „escaladare” și a cerut clarificări din partea administrației Trump, în timp ce fostul președinte rus Dmitri Medvedev a ținut să-l descurajeze printr-un mesaj ironic pe liderul republican de la Casa Albă.