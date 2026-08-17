Ursul polar dormea pe mal când nava a trecut prin dreptul lui

Nava se deplasa printr-unul dintre fiordurile din Svalbard când oamenii aflați la bord au observat pe uscat un urs polar care dormea. În loc să lase animalul în pace, una dintre persoanele de la bord a acționat sirena de ceață a navei. Guvernatorul Svalbardului, Lars Fause, a explicat că zgomotul a trezit ursul, iar acesta și-a părăsit locul în care se odihnea.

„O persoană de la bord a folosit apoi sirena de ceață a navei, trezind animalul, care s-a mutat într-o altă locație”, a transmis guvernatorul.

Autoritățile nu au făcut publice numele și naționalitatea persoanei sancționate. Aceasta a primit însă o amendă de 50.000 de coroane norvegiene, aproximativ 4.579 de euro, pe care a plătit-o deja.

Este interzis să deranjezi inutil un urs polar în Svalbard

Gestul nu este tratat ca o simplă farsă în Svalbard, unde există reguli stricte pentru protejarea animalelor sălbatice. Legislația locală interzice deranjarea inutilă, atragerea sau urmărirea urșilor polari. Regula este prevăzută în Legea pentru protecția mediului din Svalbard și este în vigoare pentru protejarea animalelor de interacțiunile inutile cu oamenii.

Urșii polari au fost declarați specie protejată în Svalbard în 1972, după decenii în care populația lor fusese afectată de vânătoare. La ultima estimare științifică menționată de BBC, realizată în 2015, aproximativ 250 de urși polari au fost numărați în arhipelag.

Nu este prima amendă dată pentru deranjarea animalelor

Autoritățile din Svalbard au mai sancționat turiști pentru apropierea sau deranjarea animalelor sălbatice. În 2024, un turist a primit o amendă de 11.500 de coroane norvegiene, aproximativ 1.053 de euro, după ce s-a apropiat prea mult de o morsă, potrivit BBC. Regulile de protecție a mediului se aplică tuturor activităților desfășurate în arhipelag și urmăresc evitarea perturbării inutile a faunei locale, care include, pe lângă urșii polari, morse, foci, balene, reni și vulpi arctice.

Svalbard se află în Oceanul Arctic, între Norvegia continentală și Polul Nord, iar mediul său natural este protejat prin unele dintre cele mai stricte reguli din regiune.

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